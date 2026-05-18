キリンビール横浜工場の特別ペアチケットが当たるチャンス。対象スーパーの購入レシートで簡単に応募できるよ！

キリンビール横浜工場は、横浜市鶴見区生麦に移転して2026年で100周年を迎えました。

これを記念し、26年4月13日から「キリンビール横浜工場100周年記念 100年のご愛飲にありがとうキャンペーン」を実施しています。

工場見学では特別なビールの試飲も！？

いま、キャンペーン実施店で対象商品（キリンビール全商品）のレシート1200円毎を1口として、Webもしくは専用はがき・市販のはがきから応募すると、抽選でキリンビールにまつわる豪華商品が当たります。

A賞のキリンビール横浜工場特別見学ペア招待（レストラン食事付き）が100組200人、B賞は横浜工場100周年真空断熱タンブラーが500人です。なお、工場特別見学の招待券は、希望の日程と時間を選べます。

実施店舗は、イトーヨーカドー、いなげや、エイヴィ、オオゼキ、オーケー、京急ストア、神戸物産フーズ、コモディイイダ、酒のスーパー河内屋、サミットストア、スーパー三和、東急ストア、東武ストア、フィットケア・デポ、富士シティオ、ヤオコー、ヨークフーズ、ヨークプライス、ヨークマート、ライフ、リカーランド・トップ、ロピアグループの首都圏エリア所在の店舗。

1人何口でも応募可能。レシートのコピーは無効です。

レシートの有効期間は4月13日から5月31日まで。

応募締切は、はがきが6月8日当日消印有効、WEB応募が6月8日23時59分まで。

当選発表は、A賞は7月中旬頃から電話にて、B賞は8月下旬から賞品が発送されます。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）