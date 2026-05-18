日本勢、アジア制覇へ！長崎ヴェルカ＆琉球ゴールデンキングスのEASL出場が決定。天皇杯王者・アルバルク東京とともに出撃へ

日本バスケ界の熱狂は、国内だけにとどまりません！今週末に控える日本一決定戦を前に、日本のトップ3クラブがアジア最高峰の舞台へ名乗りを上げました。

東アジアスーパーリーグ（EASL）は、長崎ヴェルカ、琉球ゴールデンキングス、アルバルク東京の3クラブが、2026-27シーズンのEASL出場権を獲得したと正式発表いたしました。

長崎と琉球は「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」進出を決めたことで、アルバルク東京は2026年1月の「第101回天皇杯」優勝によってそれぞれアジアへの切符を奪取。世界を視野に入れた、各クラブの歴史的な挑戦の全容をお届けします。

東アジアスーパーリーグ（以下、EASL）は、アルバルク東京、長崎ヴェルカ、琉球ゴールデンキングスのEASL 2026-27シーズン出場が決定したことを発表いたします。長崎ヴェルカおよび琉球ゴールデンキングスは「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」進出を決めたことにより、出場権を獲得いたしました。アルバルク東京は、2026年1月に開催された第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会優勝により出場権を獲得いたしました。

EASLでは、ホーム＆アウェー制導入以降の過去3シーズンすべてにおいて、B.LEAGUEファイナリストの2クラブが次シーズンEASLへの出場権を獲得しております。さらに2025-26シーズンからは、新たに天皇杯優勝クラブ（または優勝クラブがB.LEAGUE FINALS進出時は準優勝クラブ）にも出場権が与えられる制度を導入しております。なお、EASLでは過去3シーズンすべてにおいてB.LEAGUEクラブが優勝を果たしています。

長崎ヴェルカは、EASL 2026-27シーズン出場を決め、アジア最高峰のクラブリーグへ初参戦となります。

長崎はクラブ史上初となる「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」西地区優勝を達成いたしました。また、レギュラーシーズンでは1試合平均得点（91.2点）、アシスト（23.2本）、スティール（9.5本）、3ポイント成功率（37.3%）を記録し、リーグトップを記録しております。

「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」では、準々決勝でアルバルク東京、準決勝で千葉ジェッツを撃破し、クラブ史上初の「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」進出を決めました。2020年のクラブ創設から参入初年度でのB3リーグ優勝、そして翌シーズンにはB2リーグを準優勝し、創設から最短でB1リーグへの昇格を達成するなど、歴史的な快進撃を見せています。

琉球ゴールデンキングスは、5年連続のB.LEAGUE FINALS進出により、4年連続でEASL出場を決めました。EASLの全4シーズンすべてに出場するクラブは琉球のみであり、通算14勝を挙げるEASL史上最多勝クラブでもあります。

EASL 2025-26シーズンでは、3位決定戦でアルバルク東京を下し、クラブ史上最高成績となる3位でシーズンを終えました。B.LEAGUEでは42勝18敗の成績を残し、シーホース三河、名古屋ダイヤモンドドルフィンズを破って決勝進出を果たしております。

アルバルク東京は、2026年1月12日にシーホース三河を破って第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会を制し、2年連続でEASL出場権を獲得いたしました。

同様の出場ルールは2025-26シーズンにも適用されており、当時は第100回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会優勝クラブである琉球ゴールデンキングスが「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2024-25」出場条件を満たしたため、天皇杯枠が準優勝のアルバルク東京へ繰り下がりました。

EASL初参戦となった前シーズン、アルバルク東京はグループステージを5勝1敗で終え、リーグ史上最大規模となった「EASL FINALS MACAU 2026」において第1シードを獲得しました。3位決定戦にて琉球ゴールデンキングスに敗れ、4位で幕を閉じましたが、EASL初出場ながら快進撃を見せました。

上記の3クラブに加えて、EASL 2026-27シーズン出場が決定しているクラブは、The League（モンゴル）のザック・ブロンコス、KBL（韓国）の釜山KCCイージスおよび高陽ソノ・スカイガナーズ、P.LEAGUE+（チャイニーズタイペイ）の桃園パウイアン・パイロッツとなります。今後も各国・地域リーグを通じて出場クラブが決定していく予定です。

なお、「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」は、長崎ヴェルカ対琉球ゴールデンキングスによる2勝先勝形式で、5月23日（土）に開幕いたします。

国内のテッペンを決めるファイナルの前に、両チームとも「アジアへの挑戦権」を揃って手に入れたというのは最高のスパイスですね！Bリーグが誇る「東アジアでの無類の強さ」を、伝統の琉球、初参入の長崎、そしてリベンジに燃える東京がどう繋いでいくのかワクワクが止まりません。まずは今週末、横浜アリーナで繰り広げられる「アジア基準」の超ハイレベルな激突を、みんなで全力応援しましょう！