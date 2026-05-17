「平安Ｓ・Ｇ３」（２３日、京都）

仕切り直しの一戦に臨むロードクロンヌ。前走のフェブラリーＳはコース、Ｇ１と初物ずくめで、ダート路線のトップクラス相手では厳しかった。その後はひと息入れてリフレッシュ。１週前追い切りは、栗東ＣＷの併せ馬で６Ｆ８２秒９−１１秒２をマークし、併入。力強い動きで好仕上がりだ。昨年２着のリベンジに挑む。

マーチＳは差し脚届かず２着に敗れたアクションプラン。先に抜け出した勝ち馬をとらえられなかったが、最後まで脚を使って力は示している。１週前追い切りは、美浦Ｗの３頭併せで併入に持ち込み、出来は高いレベルで安定している。惜敗続きに終止符を打つ。

復活が待たれるナルカミ。昨年は４連勝でジャパンダートクラシックを制して、世代のチャンピオンとなったが、その後はまさかの３連敗。古馬の壁にぶつかったとの向きもあるが、３走前は苦手な中京、２走前は強行軍、前走は距離と言い訳はできる。まだ見限れない。

ブリリアントＳで待望のオープン初Ｖを決めたタイトニット。外々を回る形ながら中団から力強く抜け出した。昨年は５着に敗れたが、着実に力をつけており、今年は勝ち負けに持ち込める見立てだ。

条件戦を目下２連勝中のメリークリスマス。前走のアリエスＳは好位から抜け出す横綱相撲で差し切りＶ。着差以上の強さを感じた。初の重賞挑戦となるが、相手なりのタイプでやれる下地はある。