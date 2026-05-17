牡牛座・女性の運勢

個人としてはとてもモチベーションの高いとき。社会面では思いがけなく新しい展開が入ってきやすく、牡牛座の挑戦心をくすぐりそう。プライベート面でも楽しい出来事や出会いがありそうなときで、好奇心のままに行動してみたいと感じるでしょう。が、「いい感じでやる気の自分」は、社会面においては強い反発心を募らせるかも。たぶん「いまの自分はいろいろやれる！」という思いが強いので、状況的に「こうすべき、こうでなくてはならない」というものに従いにくいのかもしれません。ただ上司的立場の人や決まりに反発するのはちょっとやりすぎかも。いま社会面で腹を立てたら、自分の正義を振りかざし過ぎないで。

牡牛座・男性の運勢

新しいことに挑戦していこうという意欲がいっそう強まる時期。それにぴったりの展開も生まれやすく、牡牛座の気持ちもおおいに煽られるのでしょう（いい意味）。さらに身近なところでも楽しい出会いや興味を惹かれる出来事が頻繁におこるかも。自分を発揮できる機会に数多く恵まれる、元気のいいときです。ただ、社会面ではその勢いのよさがやや難しい方向に働きそう。状況のなかで「これはある程度やむをえないこと」みたいなものにも不満を感じ、具体的な反発心を抱く傾向が。でも食ってかかったりするのはあまり賢いとは言えません。少し客観的な視点に戻り、公私で頭は切り替えてください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ