元TOKIOの松岡昌宏（49）が16日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。東京との二拠点生活を送る函館で「ありがとうと言われたくて」やっていることをぶっちゃける場面があった。

この日のゲストはお笑い芸人の吉住。博多華丸・大吉と同じ福岡出身ということで、地元・福岡でのネタについての話題などが持ち上がった。

大吉が相方・華丸について「地元のネタをガンガン入れるんですけど、まあウケない」と不満を吐露。「華丸に言っといて。あいつがやりたがるから」と華丸とラジオで共演することが多い吉住にお願いした。

これを受け、吉住は「華丸さん、凄いんです。なんか“このメーカーのオリジナルTシャツが出ました”みたいなお葉書がラジオに届いて。“あ、このTシャツは持っとらん”って言って、“これとこれとこれは持っとる”とか言って、Tシャツを福岡で回してるんですよ」と話した。

そこで、松岡は「でもわかるなー。それちょっと」と共感。「俺も函館に住んでいるんだけど、函館の市場のTシャツとか、そこにあるコーヒー屋の帽子とか、そんなんばっか被ってる」と苦笑。「ありがとうと言われたくて」と明かし、笑わせた。