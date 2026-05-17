◆陸上 セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）

女子やり投げ決勝で２０２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が今季初戦に挑み、６０メートル３６で５位だった。６０メートルを越えたのは３投目の１度だけだった。試合後は「久しぶりに練習投てきが良くて、自信を持って臨みましたが、自信とは真逆の方に行ってしまった。練習でも全助走からうまく投げられることが少なく、不安があった」と振り返った。

それでも、表情には充実感もにじんでいる。今季から男子やり投げ世界記録保持者のヤン・ゼレスニー氏を新コーチに迎え、新体制での初戦。２３日のダイヤモンドリーグ第２戦（中国）を見据え「できることをやって、自分のものにできるようにしてきたい」と新たに取り組んできたことを、試合を重ねて落とし込んでいく。

新コーチのゼレスニー氏は１９９２年バルセロナ、９６年アトランタ、００年シドニーで五輪３連覇を達成。９６年にマークした世界記録の９８メートル４８は現在でも破られていない。レジェンドには「将来的に７０メートルを投げたいということは最初から話していますし、けがもあったので、まずは６５メートルオーバーを毎試合投げられる状態に戻したい」と段階的に練習を積んでいる。

今季は９月の第１回世界陸上アルティメット選手権（ブダペスト）やアジア大会（名古屋）を大一番に見据えている。