声優・高橋李依、ソニーミュージック内新レーベルへ移籍を発表！

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『【推しの子】』アイ役、『Re:ゼロから始める異世界生活』エミリア役など、数々の人気作品で活躍している声優・高橋李依（たかはしりえ）が2nd ワンマンライブ 『A Rie in Wonderland」を神奈川県・カルッツかわさき ホールにて開催した。約3年振りとなる待望のワンマンライブに会場は熱気と歓声に包まれた。

ライブ本編ではこれまでリリースしてきた高橋李依の楽曲の世界観を反映したステージを展開。楽曲ごとに表情を変えるパフォーマンスで観客を魅了した。アンコールでは今後の展開として3つの新情報をサプライズ公開。1つ目として3rd EP「黄身加熱中」を2026年7月15日にリリースする事を発表。本作には2026年3月から3ヵ月連続でリリース中のデジタルシングルに加え、新曲が収録される。続く2つ目の発表では、3rd EPリリース以降、ソニーミュージック内の新レーベルに活動の場を移す事を告知、突然の発表に会場は大きな歓声が巻き起こった。

高橋はMCで、自主制作に近い3rd EPの制作エピソードを振り返りながら、音楽活動を待ってくれていたファンの熱いメッセージや、今日ライブに集まってくれたオーディエンスの熱量が次の縁へ繋がった、と感謝を語った。そして本作をインディーズ作品としては最後として位置づけ、新たなステージへ進む決意をまっすぐな言葉で届けた。さらに新レーベルでの新作についても制作進行中であることを明かし、会場からは期待の拍手と歓声が送られた。

声優としてだけなく、アーティストとしても独自の歩みを続ける高橋李依、新たなフェーズへ突入したその活動から今後も目が離せない。

●リリース情報

「黄身加熱中」

2026年7月15日発売

価格：￥2,750（税込）

品番：LLCS-00006

＜収録内容＞

M1：Re:You

作詞：高橋李依 作曲：Fuzio、ニッポンコウジ 編曲：ニッポンコウジ

M2：ココロアダプタ

作詞：ホリイモマ 作曲・編曲：粕谷幸史朗

M3：ジオード

作詞・作曲：大原ゆい子 編曲：吉田穣

M4：痛み入ります

作詞：田仲圭太 作曲：田仲圭太、宮粼梧郎 編曲：宮粼梧郎

M5：ひだまり

作詞・作曲：小玉ひかり 編曲：Naoki Itai

※M4: 6/17（水）配信開始 M5: 7/15（水）配信開始

＜高橋李依Profile＞

出身地：埼玉県

誕生日：2月27日

81プロデュース所属

「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-」(神谷薫役)、「【推しの子】」(アイ役)、「Re:ゼロから始める異世界生活」(エミリア役)、「からかい上手の高木さん」(高木さん役)など、 人気実力ともに兼ね備えた今注目の声優。何色にも染まる稀有な表現力と、 染まらない確固たる透明感で彩る声に定評があり、多方面で活躍し続けている。

関連リンク

高橋李依オフィシャルサイト

https://taka8rie.com