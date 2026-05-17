ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」は16日、2日目が終了。きょう17日の3日目、「イイ値」担当の高橋大樹記者は藤原碧生（26＝岡山）にクリーンヒットを期待した。

満塁ホームランのチャンスが来た。“イイ値”とは好配当を狙うことが趣旨。藤原はここまで6着2本と低迷中。買いづらいからこそ、配当面への期待は膨らむ。2日目3Rのイン戦では6番手スタート。2コースの丸野一樹が攻める形となり、どうしようもなかった。

「スタートが遅かった。行き足は弱いけど、ターンの感じは自信があった。こんな成績を取る体感ではないんですけどね」

展示タイム、周回タイムはいい方だけに、スタートの部分を何とかできれば十分勝負になる。

今年はG1で3優出と売り出し中。2月の中国地区選手権（下関）では6コース捲りで一瞬、優勝の文字も見えた。当然、ファンも目を光らせている。26日から浜名湖で開催されるオールスターは2313票というファンの後押しを受け、SGデビューを決めた。

「うれしいですね。まさか出場できるとは思っていなかった。舟券に貢献できるように頑張りたいです」

SGのためにも今節はリズムを上げておきたい。関西高校野球部出身の藤原。3、4打席目はジャストミートをお願いしよう。

【高橋の買い目】3R、＜2＞＜1＞、＜2＞＜3＞、＜2＞＜5＞流し。7R、スパッと捲り差しての＜5＞＜1＞…、＜5＞…＜1＞。