歌舞伎俳優中村獅童（53）の長男中村陽喜（はるき＝8）次男夏幹（なつき＝5）が16日、東京駅地下街で、東京土産の定番、人形焼のお渡し会イベントを行った。

2人は2024年から、菓子メーカー、ショウエイの「江戸祭 人形焼」のウェブCMキャラクター、アンバサダーを務めている。

お渡し会前、陽喜は「人形焼は甘くてちゃんと味がして好き」、夏幹も「抹茶味があるみたい」と話し、昨年に続き2度目のイベントに「お客さんみんなを笑顔にしたい」と意気込んでいた。

着物にたすきをかけて店頭に立った2人は「いらっしゃいませ！」「ありがとうございます！」と声を出しながら、朝早くから並んだファンに手渡しした。そして「頑張ってくださいね」と声を掛けられると、「ありがとうございます」と笑顔を見せ、用意された250セットの人形焼セットが全て完売する人気ぶりだった。

歌舞伎座六月大歌舞伎（3〜25日）を控える2人は絶賛稽古中。獅童からはビデオ通話でエールをもらったと明かし、「シンプルに『頑張ってね』って言われました。初めての女形を頑張りたい」と意欲を見せ、見どころを尋ねると「見てからのお楽しみ」と笑みを見せた。