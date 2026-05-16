結成１６年以上の漫才師が競うお笑い賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント」のグランプリファイナルが１６日、東京・台場のフジテレビで行われ、結成１８年目のコンビ「トット」が第４回大会の王者に輝いた。

年間８００回以上の舞台をこなしてきた苦労人・トットは、ザ・パンチとリニアを撃破して決勝に進出。ともに独身であることを生かして、架空の妻子を壮大に妄想するネタをぶちかまし、２８１―２６４で金属バットを下した。

終演直後に記者会見を行った２人は、実は優勝とともに結婚発表するプランを温めていたかを聞かれ「全然ないです…」と完全に一致。会見場が大きな笑いに包まれた。ツッコミの多田智佑（ともひろ）は「逆算してこのネタをやる、優勝をする、ここで（結婚を）発表してやろう、そこまでのゆとりなんてないですよ」と申し訳なさそうに頭をかいた。

多田は感謝する芸人仲間として、同じ吉本興業でこの日も出場したタモンズや、ゆにばーすの名前を挙げた。スタイルを変えた頃にネタを見てくれた相席スタートの山添寛には「まっすぐ面白いと言ってくれて、心の励みになった」と感謝した。

優勝賞金１０００万円の使い道については「ドラム式洗濯機とダイソンを…」と現実的すぎる回答。乗馬の資格を持つというボケの桑原雅人は、副賞として同局系２２番組の出演権が与えられたこともあり「馬でフジテレビに来ます」と笑わせた。

「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」は、全国ネットの賞レース優勝経験がない漫才師たちによる第２のチャンスとして発足した。２０２３年に第１回が行われ、第４回の今年は大会史上最多となる１５２組がエントリー。対戦はトーナメント方式で、採点は１００人の観客が１〜３点の持ち点で採点した。