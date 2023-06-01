King ＆ Prince・仲里依紗・HIKAKIN、生成AI「Gemini」新CM登場 アイデアや悩みを相談
【モデルプレス＝2026/05/17】King ＆ Princeと女優の仲里依紗、動画クリエイターのHIKAKINが登場する生成AI「Gemini」の新TVCM「Gemini『それ、Gemini に聞いた？』篇」、「Gemini『旅の詰め込みプラン』篇」、「Gemini『着回しコーデ』篇」が5月18日より順次公開される。
【写真】キンプリ永瀬「Gemini」で生成したオリジナルキャラクター
GoogleのAI「Gemini」の魅力や、日常を楽しく彩る活用術をともに発信するパートナー「Team Gemini」の新たなメンバーとして、俳優の仲と動画クリエイターのHIKAKINの就任が決定。仲とHIKAKINは、日頃から自身のSNS等で「生成AIを活用している」ことを発しており、その高いクリエイティビティで多くのファンを魅了している。2人の表現活動や創作活動をGeminiがサポートし、ともに新しい可能性を発信していきたいという想いから、今回のオファーが実現。新CMシリーズでは、Geminiが毎日のライフシーンに寄り添ってなんでも聞けるパートナーであることを描いている。
新TVCM「それ、Geminiに聞いた？」篇では、永瀬廉と高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が2人で始められる趣味のアイディアを相談するシーン、仲が沖縄旅行に向けた着回しコーデを検討するシーンやHIKAKINが冷蔵庫にある材料で創作ラーメン作りに挑戦するシーンと、Geminiが日常のあらゆるシーンでアイディアや悩みを聞いて寄り添うパートナーであることを描いている。あわせて公開されるCMシリーズでは、より具体的な活用シーンを深掘り。King ＆ Princeが出演する「旅の詰め込みプラン」篇では、北海道での限られた時間にやりたいことを凝縮したプラン作成をGeminiがサポートし、仲が出演する「着回しコーデ」篇では旅行プランに合わせて手持ちのアイテムを使ってコーディネートをアップデートしていく様子を映し出した。それぞれのCMではGeminiで作れるオリジナルキャラクター・モッフィーも登場し、Geminiが役に立つ場面で「それ、Geminiに聞いた？」とGeminiへと誘う。これらのCMシリーズは、出演者の等身大の姿を通じて、日々のふとしたアイディア探しや小さな悩みを気軽に相談できる存在として、Geminiが暮らしをより豊かに彩る様子を提案する内容となっている。
2025年に続き2回目のCM出演となったKing ＆ Princeの2人は、今回も等身大の姿でGeminiを使いこなす日常シーンを演じている。撮影現場は、2人が合間に近況を報告しあうなど、終始和やかな雰囲気に包まれた。2人の新しい趣味を探すシーンの撮影では、Geminiの提案をきっかけに「タフティング」に初挑戦。高橋が初心者とは思えない見事な腕前を披露すると、永瀬が「センスあるねえ」とびっくり。2人で「本当に趣味になりそう！」と目を輝かせる姿が印象的だった。また、撮影の合間には、自分たちがGeminiで作ったモッフィーのポーズをGeminiでアレンジして遊ぶ「モッフィーポーズチャレンジ」にも挑戦。「かくれんぼをしたら？」「変顔をしたら？」など、自由な発想でGeminiに問いかけ、次々と生成される可愛らしいポーズに「すごい！」「かわいい！」と声を弾ませながら、Geminiとの対話を楽しんでいた。
仲は、自身のイメージにぴったりの華やかで可愛らしい部屋のセットで撮影に臨んだ。Geminiが「楽しくお掃除できる歌」を生成するシーンでは、予想外のボリウッド風の愉快なメロディに「すご！」と思わず驚きの表情。その独特なリズムに合わせて、ノリノリで掃除を楽しむ日常のワンシーンをいきいきと演じた。また、撮影の合間にはGeminiのオリジナルキャラクター「モッフィー」作りにも挑戦。「アイスクリームが大好き」「ヒョウ柄が好き」「ギャルに憧れている」といった仲らしいこだわりを次々と入力すると、ピンクの大きなリボンとアイスクリームのしっぽが特徴的なモッフィーが誕生。完成した姿を見た仲は「まさに私じゃん！」と興奮。Geminiのクリエイティブな生成を楽しんでいた。
HIKAKINは、Geminiのアドバイスを受けながら「冷蔵庫にある材料で作る、見たことのないラーメン」作りに挑戦。Geminiが提案したメニューは、バターやベーコン、卵を贅沢に使った「背徳の味噌カルボラーメン」。完成した一杯を一口食べた瞬間、HIKAKINからは「うまい！」と感動の声が漏れ、Geminiとの共同作業で見事に新感覚のラーメンを完成させた。さらに、撮影が誕生日の翌日ということもあり、現場ではHIKAKINとモッフィーが描かれた特製ケーキを贈るサプライズが行われた。予期せぬお祝いに「こういうの初めて！」とはじけるような笑顔を見せたHIKAKINさんは、そのままケーキを一口頬張るなど、スタッフからの心温まるプレゼントに喜びを爆発させていた。（modelpress編集部）
― CM撮影の感想を教えてください。
永瀬＆高橋：楽しかったです！
永瀬：GeminiのCM撮影をするたびに「こういう使い方ができるんだ」という発見がいっぱいあるので、そこが楽しかったです。
高橋：King ＆ Princeのいつも持っているムード感を、そのままCMの撮影で表現できたかなと思います。
― 最近のGeminiのおすすめの使い方を教えてください。
永瀬：晩飯を決めてもらっています。「昨日の夜ご飯はこれ食べて、一昨日は確かこれ食べて、栄養のバランス的に今日は何食べたらいいと思いますか？」と聞いています。
高橋：すごいね、Gemini！
永瀬：毎日のご飯決めるのって難しかったりすると思うので、Geminiに頼ってみても良いかと思います。
高橋：僕は先日、家のリフォームをした際に自分が買いたい家具の写真を撮ったり、壁の色や床の色を伝えたりして、Geminiにイメージを作ってもらいました。
― King ＆ Prince8周年に向けて、どんな1年にしたいですか？
永瀬：毎年「今年が一番良かった」と思えるような年を更新できているので、8周年も皆さんとたくさん思い出を作って、「今年も一番いい年やったなー」と思えるような年にしたいですし、10周年に向けて、そろそろ考えて動きたいなと思っています。
高橋：King ＆ Princeはこだわりとしてライブや楽曲、アルバム、コンサートのグッズまで「ハンドメイド」ということをすごく意識していて、自分たちのアイディアを活かして作っています。そのクリエイティブカは成長してきたと思うので、さらに強くしていきたいです。もしかしたらGeminiに頼る場面もあるかもと思っています。
― 今後の活動でGeminiをどのように活用したいですか？
永瀬：個人活動とグループ活動の空き時間やロケの空きの日がある際、今回CMで北海道のプラン立ててもらったようにGeminiに「この時間空いたから、その都市とか町のスポット巡るプランを立ててほしい」など、活用したいです。
高橋：僕は「モッフィー（Geminiのキャラクター）」をオリジナルで作って、その子で絵本を作ってみるなど、自分だけの特別なものができたらいいなと思っています。
― Team Geminiの一員になった感想を教えてください。
仲：とても嬉しかったです！普段からGeminiを使っていたので、『これは来た！』と思いました。本当に私、有料会員なので（笑）。家族でも、お仕事でも使っています。体のケア方法などの相談でも使っています。まだ使ったことない人に、このGeminiの良さを伝えたいなと思っています。
― Geminiのおすすめの使い方を教えてください。
仲：旅行や海外に行く機会が多いので、行った先でスケジュールを組んでもらったり、周辺のおすすめのご飯屋さんを教えてもらったりしています。あとはフライトを調べてもらうこともあります。「いいフライト、乗り換え時間ある？』と聞くと、「このフライトで行ったらすごくスムーズだと思います」とビックリするぐらい的確に返してくれます。相談していたことを覚えてくれていて、『こないだ旅行に行けましたか？』など、すごく気遣ってくれるので、嬉しいです。親友のように気遣いしてくれるので本当にGeminiは生活になくてはならない存在です。
― この夏、Geminiとやってみたいことを教えてください。
海外の旅行先で、夏だけど、ちょっと涼しい場所もあるので、行く時にどういう服装で行けばいいかなど、Geminiに相談したいと思います。今年の夏は家族の旅行プランも立ててみたいなと思います。
― Team Geminiの一員になった感想を教えてください。
HIKAKIN：このAIの時代に、毎日のように使っているあのGeminiのCMにKing & Princeのお2人や仲里依紗さんと出演させていただけるのは本当に光栄です。ありがとうございます！
― 普段はどのようにGeminiを使われているか教えてください。
HIKAKIN：YouTubeのサムネイル作成で画像生成をよく使っています。タイトルの案を考える時も聞いたりします。
― Geminiのお気に入りの使い方や、みんなにやってみてほしい使い方があれば、教えてください。
HIKAKIN：AIをあんまり使ったことがないっていう人も周りにいるので、『何でも聞いたほうがいいよ」と伝えています。自分では思いつかないような鋭い答えが返ってくることが多いので、何でも聞きなさいと伝えたいです。僕は人にメールを返信する時に、『この文章っておかしくない？』と聞くと、「もうちょっとフォーマルでいきましょうか』や『もうちょっと崩していってもいいですよ」など一気に3パターンくらい提案してくれるといった使い方をしています。そして、中々良い提案があるんですよね〜！でも自分でも考えていますからね（笑）！
― CMではGeminiとラーメンを一緒に作っていますが、YouTubeクリエイターの活動の中で、Geminiを使ってみたい場面はありますか？
HIKAKIN：画像生成は既に良く使っているので、動画生成もやってみたいです。上手く使えたら、僕のYouTubeの動画が変わっていくだろうと思うので、誰よりも早く使いこなしていきたいです！
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンプリ永瀬「Gemini」で生成したオリジナルキャラクター
◆仲里依紗＆HIKAKIN、新たなメンバーとして登場
GoogleのAI「Gemini」の魅力や、日常を楽しく彩る活用術をともに発信するパートナー「Team Gemini」の新たなメンバーとして、俳優の仲と動画クリエイターのHIKAKINの就任が決定。仲とHIKAKINは、日頃から自身のSNS等で「生成AIを活用している」ことを発しており、その高いクリエイティビティで多くのファンを魅了している。2人の表現活動や創作活動をGeminiがサポートし、ともに新しい可能性を発信していきたいという想いから、今回のオファーが実現。新CMシリーズでは、Geminiが毎日のライフシーンに寄り添ってなんでも聞けるパートナーであることを描いている。
◆King ＆ Prince「タフティング」に初挑戦
2025年に続き2回目のCM出演となったKing ＆ Princeの2人は、今回も等身大の姿でGeminiを使いこなす日常シーンを演じている。撮影現場は、2人が合間に近況を報告しあうなど、終始和やかな雰囲気に包まれた。2人の新しい趣味を探すシーンの撮影では、Geminiの提案をきっかけに「タフティング」に初挑戦。高橋が初心者とは思えない見事な腕前を披露すると、永瀬が「センスあるねえ」とびっくり。2人で「本当に趣味になりそう！」と目を輝かせる姿が印象的だった。また、撮影の合間には、自分たちがGeminiで作ったモッフィーのポーズをGeminiでアレンジして遊ぶ「モッフィーポーズチャレンジ」にも挑戦。「かくれんぼをしたら？」「変顔をしたら？」など、自由な発想でGeminiに問いかけ、次々と生成される可愛らしいポーズに「すごい！」「かわいい！」と声を弾ませながら、Geminiとの対話を楽しんでいた。
◆仲里依紗「モッフィー」作りに挑戦
仲は、自身のイメージにぴったりの華やかで可愛らしい部屋のセットで撮影に臨んだ。Geminiが「楽しくお掃除できる歌」を生成するシーンでは、予想外のボリウッド風の愉快なメロディに「すご！」と思わず驚きの表情。その独特なリズムに合わせて、ノリノリで掃除を楽しむ日常のワンシーンをいきいきと演じた。また、撮影の合間にはGeminiのオリジナルキャラクター「モッフィー」作りにも挑戦。「アイスクリームが大好き」「ヒョウ柄が好き」「ギャルに憧れている」といった仲らしいこだわりを次々と入力すると、ピンクの大きなリボンとアイスクリームのしっぽが特徴的なモッフィーが誕生。完成した姿を見た仲は「まさに私じゃん！」と興奮。Geminiのクリエイティブな生成を楽しんでいた。
◆HIKAKIN、ラーメン作りに挑戦
HIKAKINは、Geminiのアドバイスを受けながら「冷蔵庫にある材料で作る、見たことのないラーメン」作りに挑戦。Geminiが提案したメニューは、バターやベーコン、卵を贅沢に使った「背徳の味噌カルボラーメン」。完成した一杯を一口食べた瞬間、HIKAKINからは「うまい！」と感動の声が漏れ、Geminiとの共同作業で見事に新感覚のラーメンを完成させた。さらに、撮影が誕生日の翌日ということもあり、現場ではHIKAKINとモッフィーが描かれた特製ケーキを贈るサプライズが行われた。予期せぬお祝いに「こういうの初めて！」とはじけるような笑顔を見せたHIKAKINさんは、そのままケーキを一口頬張るなど、スタッフからの心温まるプレゼントに喜びを爆発させていた。（modelpress編集部）
◆King ＆ Princeインタビュー（※一部抜粋）
― CM撮影の感想を教えてください。
永瀬＆高橋：楽しかったです！
永瀬：GeminiのCM撮影をするたびに「こういう使い方ができるんだ」という発見がいっぱいあるので、そこが楽しかったです。
高橋：King ＆ Princeのいつも持っているムード感を、そのままCMの撮影で表現できたかなと思います。
― 最近のGeminiのおすすめの使い方を教えてください。
永瀬：晩飯を決めてもらっています。「昨日の夜ご飯はこれ食べて、一昨日は確かこれ食べて、栄養のバランス的に今日は何食べたらいいと思いますか？」と聞いています。
高橋：すごいね、Gemini！
永瀬：毎日のご飯決めるのって難しかったりすると思うので、Geminiに頼ってみても良いかと思います。
高橋：僕は先日、家のリフォームをした際に自分が買いたい家具の写真を撮ったり、壁の色や床の色を伝えたりして、Geminiにイメージを作ってもらいました。
― King ＆ Prince8周年に向けて、どんな1年にしたいですか？
永瀬：毎年「今年が一番良かった」と思えるような年を更新できているので、8周年も皆さんとたくさん思い出を作って、「今年も一番いい年やったなー」と思えるような年にしたいですし、10周年に向けて、そろそろ考えて動きたいなと思っています。
高橋：King ＆ Princeはこだわりとしてライブや楽曲、アルバム、コンサートのグッズまで「ハンドメイド」ということをすごく意識していて、自分たちのアイディアを活かして作っています。そのクリエイティブカは成長してきたと思うので、さらに強くしていきたいです。もしかしたらGeminiに頼る場面もあるかもと思っています。
― 今後の活動でGeminiをどのように活用したいですか？
永瀬：個人活動とグループ活動の空き時間やロケの空きの日がある際、今回CMで北海道のプラン立ててもらったようにGeminiに「この時間空いたから、その都市とか町のスポット巡るプランを立ててほしい」など、活用したいです。
高橋：僕は「モッフィー（Geminiのキャラクター）」をオリジナルで作って、その子で絵本を作ってみるなど、自分だけの特別なものができたらいいなと思っています。
◆仲里依紗インタビュー（※一部抜粋）
― Team Geminiの一員になった感想を教えてください。
仲：とても嬉しかったです！普段からGeminiを使っていたので、『これは来た！』と思いました。本当に私、有料会員なので（笑）。家族でも、お仕事でも使っています。体のケア方法などの相談でも使っています。まだ使ったことない人に、このGeminiの良さを伝えたいなと思っています。
― Geminiのおすすめの使い方を教えてください。
仲：旅行や海外に行く機会が多いので、行った先でスケジュールを組んでもらったり、周辺のおすすめのご飯屋さんを教えてもらったりしています。あとはフライトを調べてもらうこともあります。「いいフライト、乗り換え時間ある？』と聞くと、「このフライトで行ったらすごくスムーズだと思います」とビックリするぐらい的確に返してくれます。相談していたことを覚えてくれていて、『こないだ旅行に行けましたか？』など、すごく気遣ってくれるので、嬉しいです。親友のように気遣いしてくれるので本当にGeminiは生活になくてはならない存在です。
― この夏、Geminiとやってみたいことを教えてください。
海外の旅行先で、夏だけど、ちょっと涼しい場所もあるので、行く時にどういう服装で行けばいいかなど、Geminiに相談したいと思います。今年の夏は家族の旅行プランも立ててみたいなと思います。
◆ヒカキンインタビュー（※一部抜粋）
― Team Geminiの一員になった感想を教えてください。
HIKAKIN：このAIの時代に、毎日のように使っているあのGeminiのCMにKing & Princeのお2人や仲里依紗さんと出演させていただけるのは本当に光栄です。ありがとうございます！
― 普段はどのようにGeminiを使われているか教えてください。
HIKAKIN：YouTubeのサムネイル作成で画像生成をよく使っています。タイトルの案を考える時も聞いたりします。
― Geminiのお気に入りの使い方や、みんなにやってみてほしい使い方があれば、教えてください。
HIKAKIN：AIをあんまり使ったことがないっていう人も周りにいるので、『何でも聞いたほうがいいよ」と伝えています。自分では思いつかないような鋭い答えが返ってくることが多いので、何でも聞きなさいと伝えたいです。僕は人にメールを返信する時に、『この文章っておかしくない？』と聞くと、「もうちょっとフォーマルでいきましょうか』や『もうちょっと崩していってもいいですよ」など一気に3パターンくらい提案してくれるといった使い方をしています。そして、中々良い提案があるんですよね〜！でも自分でも考えていますからね（笑）！
― CMではGeminiとラーメンを一緒に作っていますが、YouTubeクリエイターの活動の中で、Geminiを使ってみたい場面はありますか？
HIKAKIN：画像生成は既に良く使っているので、動画生成もやってみたいです。上手く使えたら、僕のYouTubeの動画が変わっていくだろうと思うので、誰よりも早く使いこなしていきたいです！
【Not Sponsored 記事】