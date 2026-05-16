医療費の還付金があるなどとウソをつき、80代の男性から現金約50万円をだまし取ったとして、特殊詐欺の指示役の男が逮捕されました。

【写真を見る】「医療費の還付金がある」などとウソ…80代男性から現金約50万円をだまし取った疑い 特殊詐欺の指示役の男（42）を逮捕 男は覚醒剤を所持した疑いでも逮捕 岐阜県警各務原署

逮捕されたのは、住居不定・無職の武内優志容疑者（42）です。警察によりますと、武内容疑者は去年4月、他の者と共謀し市役所の職員を装い、大阪府松原市の80代男性に対して、電話で医療費の還付金があるなどとウソを言い、男性にATMで操作をさせ現金約50万円をだまし取った疑いが持たれています。

特殊詐欺で現金を引き出す「出し子役」として、ことし2月と3月に50代の女と30代の男の2人が逮捕され、それぞれの供述から、指示役の武内容疑者が捜査線上に浮上し、今月15日に岐阜県岐南町内のホテルで逮捕されました。

また、その際に警察は、若干量の覚せい剤を所持していた疑いで、武内容疑者と40代の無職の女の2人を逮捕しました。警察は捜査に支障が出るとして、武内容疑者らの容疑の認否については明らかにしていません。