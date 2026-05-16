「安いから」が理由じゃない「メイクのプロが使い続けている」コスメ





メイクのプロが買い続ける名品

気兼ねなく使えて、価格以上の満足感をくれる「安くていいコスメ」。けれど、膨大な選択肢から「とくにいい」名品を探すのは楽しい半面、時間と手間がかかるもの。そこで、日々多くのコスメを試す美容通に愛用アイテムを取材。人気ヘアメイクたちが「ずっと使い続けている」揺るぎない名品をご紹介。







「自まつ毛のように自然に盛れる」

メタルックマスカラ 01 990円／井田ラボラトリーズ



「メタルコームが何より塗りやすい。コームについたマスカラ液をティッシュオフする必要がなく、そのままのせてもダマやムラになりにくく扱いやすい。１度塗りでナチュラルに仕上げるのが好みです」（ヘアメイク・スガタクマさん） 最後にコームの先端で整えれば、誰でもきれいな束感まつ毛がつくれる。







「ほどよいメイク感がかなう」

ビー アイドル THE アイパレ R 08 1,980円／かならぼ



「シンプルなのにちゃんとメイク感を出せるパレット。右上のブラウンはしっとりとした質感。これを使うだけでデイリーメイクも新鮮に。左下のラメは粒子が大きく存在感も十分。どの色を効かせるかでメイクのイメージを変えられる」（TRONヘアメイク・岡田知子さん） ツヤ・マット・ラメの３質感とハイライトがセットに。







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