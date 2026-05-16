8人組女性アイドルグループ、Toi Toi Toi（トイ トイ トイ）が16日、東京・渋谷のライブハウス「Spotify O−WEST」でデビュー1周年記念ライブを行った。

今年1月から体調不良で活動を休止していた星野ティナ（25）の復帰ステージ。そして年明けに新メンバー2人が加入して初のフルメンバーによる単独公演だった。

グループ名をタイトルにした曲「Toi Toi Toi」で幕開け。星野は「行くよ〜」と約400人に呼びかけ、「HAPPY CLIMAX」、そして初披露する新曲「えくぼにトイッ！」へと続けた。

序盤のMCで星野は「ただいま〜。5カ月ぶりにステージ復帰です。やっと8人でステージに立てるのがうれしい。私はパワーアップして帰ってきました。待っていてくれてありがとう〜」と呼びかけた。

リーダーの谷屋杏香（27）は「1周年だから何倍も大きな声で名前を呼んでくれますか〜。私は大切な日にはお赤飯を食べるんですけど、昨日から食べました〜」。

前垣さら（25）は「今日は栄養ドリンクを少しリッチにしました」。

一条カオリ（27）は「みんなに、生きていて良かったと思ってもらうように頑張ります」。

さくらもも（26）は「ぷりぷりピンクで頑張ることを誓います」。

萩田こころ（25）は「去年のワンマンライブは2階で見学していました。今日はみんなに笑顔を届けます」。

橋本萌花（27）は「1年で一番の最高の思い出を作りましょう」。

山田せいあ（29）は「この会場のだれよりもピッチピチに頑張ります。誰1人、置いていきません」。

終盤にはファンからの「Toi Toi Toi」コールを受けながら約2時間で14曲をパフォーマンスした。

谷屋はラストのあいさつで「私たちは8人でToi Toi Toiです。これからも一緒にいてください。今日は感謝の気持ちや決意を届けたかった。2年目も突っ走るので一緒に走ってください」と涙をこぼしながら呼びかけた。