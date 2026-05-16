「入ってはいけない場所」と分かっていながらも、家族がそこにいると、どうしても侵入したくなってしまうワンコの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で90万1000回再生を突破し、「制御できてなくて草」「動き好きすぎるｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：『入ってはいけない場所』を教わった犬→家族がそこにいると、ダメと思いつつも…まさかの光景】

「入ってはいけない」場所に、飼い主さんが

TikTokアカウント「momo_tiktoker」に投稿されたのは、「入ってはいけない」と教わった場所に、家族がいた時のロングコートチワワ「もも」ちゃんのお姿。ももちゃんは飼い主さんたちの側に行きたすぎるのか、尻尾をブンブン振っています。

「足を小刻みに動かしてたら、知らない間に入ってしまいましたぁ」と言わんばかりに、ジリジリと侵入禁止エリアに突入していくももちゃん。「だめ、だめ」と飼い主さんに諭されても、ももちゃんの動きは止まりません…！

ダメだと分かってても…止まらない前進

途中床に寝そべるも、横向きでのほふく前進状態で、だんだんと前へ進んでしまうももちゃん。ももちゃんの中で、「入ってはいけない」「でも入りたい」の強い葛藤があるようですが、前進は止められないよう。

オスワリしたまま、小刻みに前へ進むという高度な技も駆使しながら、ももちゃんはどんどん飼い主さんに近づいていきます。尻尾も高速でブンブンしっぱなしなももちゃんの姿に、思わず笑いがこみ上げてしまいます。

葛藤しながらも、完全に侵入！

追い返そうとする飼い主さんですが、ももちゃんの斬新すぎる動きに笑いが止まらない様子。ももちゃんからは、「だめなのは…分かってるんですけどぉぉ」という心の叫びが聞こえてきそうです。

「だめ、だめ」と言われつつ、最終的には飼い主さんとゼロ距離になってしまったももちゃん。葛藤しながらも、飼い主さんに近づきたい気持ちが圧勝してしまう、強火の家族愛に溢れたももちゃんなのでした。

投稿には「制御できてなくて草」「動き好きすぎるｗ」「かわいいいいいい！」「立ち入りがだめだから座りながら入ってきたのか」「申し訳なさそうに来るの可愛すぎて辛い」「可愛すぎて許してまう」といったコメントが寄せられています。

ももちゃんのお茶目な日常は、TikTokアカウント「momo_tiktoker」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「momo_tiktoker」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。