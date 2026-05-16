「学費が高い医学部もあるから」日東駒専の中で“最もお金持ちなイメージがある大学”ランキング1位は？【2026年調査】
衣替えの準備を始めるこの時節、大学進学後の新しい自分を想像しながら学習に励む方も多いはずです。社会的な認知度や将来のキャリアにも関わる日東駒専のイメージについて、世の中の期待度がどのように変化しているのかを紐解きます。
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、日東駒専に関するアンケートを実施しました。その中から、日東駒専の中で最もお金持ちなイメージがある大学ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「結構しゃれた感じの印象もありまたそれなりの裕福な感じもあって一番イメージがある」(40代女性／東京都)
「落ち着いた雰囲気と、都心にあることから、富裕層のイメージがあります」(40代女性／香川県)
「都内に立地しており、学生の生活水準が比較的高いイメージがあるためです。私立大学であり、部活動や生活環境にもお金をかけている印象があり、余裕のある学生が多いと感じました」(20代男性／沖縄県)
▼回答者コメント
「卒業生に社長や起業家が多く、社長輩出数が全国トップクラスというイメージがあるからです。また、多くの有名なスポーツ選手や芸能人を輩出していることから、華やかで経済的に豊かな印象を抱きやすいからです」(40代女性／鹿児島県)
「学費が高い医学部もあるから、経済的に余裕のあるイメージ」(40代女性／長崎県)
「キラキラしているイメージがある」(20代男性／京都府)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、日東駒専に関するアンケートを実施しました。その中から、日東駒専の中で最もお金持ちなイメージがある大学ランキングの結果をご紹介します。
2位：駒澤大学／55票2位は駒澤大学です。世田谷区・駒沢という都内屈指の高級住宅街に隣接するキャンパスの立地や、長い伝統を持つ私立大学としての落ち着いた雰囲気が、「育ちの良さ」や「経済的な余裕」を感じさせる要因となっているようです。
▼回答者コメント
「結構しゃれた感じの印象もありまたそれなりの裕福な感じもあって一番イメージがある」(40代女性／東京都)
「落ち着いた雰囲気と、都心にあることから、富裕層のイメージがあります」(40代女性／香川県)
「都内に立地しており、学生の生活水準が比較的高いイメージがあるためです。私立大学であり、部活動や生活環境にもお金をかけている印象があり、余裕のある学生が多いと感じました」(20代男性／沖縄県)
1位：日本大学／92票1位に輝いたのは、日本大学でした。医学部、歯学部、芸術学部といった、一般的に学費が高額で華やかなイメージのある学部を擁していることが大きく影響しています。また、全国に多くの卒業生社長を持つ実績から、経済的なイメージが定着しているようです。
▼回答者コメント
「卒業生に社長や起業家が多く、社長輩出数が全国トップクラスというイメージがあるからです。また、多くの有名なスポーツ選手や芸能人を輩出していることから、華やかで経済的に豊かな印象を抱きやすいからです」(40代女性／鹿児島県)
「学費が高い医学部もあるから、経済的に余裕のあるイメージ」(40代女性／長崎県)
「キラキラしているイメージがある」(20代男性／京都府)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)