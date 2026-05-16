第2子出産の西野未姫、ボリューム満点な夜ご飯公開「薬味がたっぷりで素敵」「組み合わせ最高」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】元AKB48でタレントの西野未姫が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。夜ご飯を披露した。
【写真】第2子出産の27歳元AKB「薬味がたっぷりで素敵」蕎麦×かき揚げの夜ご飯公開
5月8日に第2子男子を出産した西野は「夜ご飯」とコメントし、写真を投稿。ざるにたっぷりと盛られた蕎麦、カラッと揚がった具だくさんのかき揚げ、わかめ、薬味のネギや大根おろしが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「薬味がたっぷりで素敵」「かき揚げと蕎麦の組み合わせ最高」「しっかり食べて体を労ってくださいね」「冷たいお蕎麦が欲しくなる季節ですね」といった声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男子を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子出産の27歳元AKB「薬味がたっぷりで素敵」蕎麦×かき揚げの夜ご飯公開
◆西野未姫、夜ご飯公開
5月8日に第2子男子を出産した西野は「夜ご飯」とコメントし、写真を投稿。ざるにたっぷりと盛られた蕎麦、カラッと揚がった具だくさんのかき揚げ、わかめ、薬味のネギや大根おろしが並んでいる。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「薬味がたっぷりで素敵」「かき揚げと蕎麦の組み合わせ最高」「しっかり食べて体を労ってくださいね」「冷たいお蕎麦が欲しくなる季節ですね」といった声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男子を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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