◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節 浦和０―０（ＰＫ９−１０）ＦＣ東京（１６日・埼玉スタジアム）

浦和は０−０で突入したＰＫ戦の末、ＦＣ東京に敗れ、田中達也暫定監督が就任後の初黒星を喫した。１３人目までもつれたＰＫ戦は、お互いのＧＫもキッカーを務めて成功する激闘になったが、最後は２番手として成功し、１３番手で２度目のキッカーを務めた渡辺のシュートが枠を外れて９―１０と敗れた。

田中暫定監督は、ＰＫ戦で２本のシュートストップをみせたＧＫ西川を「よく止めてくれた」とたたえた一方で、今季ＰＫ戦では自身の監督就任前を含め４敗目という現実に「ＰＫ戦だから負けていいわけではない。そこは来週（の練習で）取り組みたい」と悔しさをにじませた。一方でこの日も無失点と、就任後の５試合で失点はわずか１。守備については「中央へのパスは、通されたくない。後半どうしても間延びし、何度かチャンスをつくられました。その点は次への修正ポイント。しかし強度の高い、トランジションの速いＦＣ東京さんに失点０で終えたことは、自信になると思います」と話した。