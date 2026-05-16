生地から手作り！初心者にもできる「週末ピザ」のすすめ

休みの日に、コスパよくピザランチ

お休みの日に食べたくなるピザ。電話1本で届けてくれるデリバリーもいいけれど、たまには時間を取って生地から作ってみてはいかがでしょうか？今回は簡単にできる手作り生地のピザレシピをご紹介します。

手ごねは数分でOK

時間をかけてこねなくてはならないイメージがありますが、実際のこね時間は数分でOK。写真つきで作り方をみてみましょう。

1. 薄力粉、強力粉、イーストなどの材料をボウルに入れ、水分を加えてヘラで混ぜます。





2. 生地を1〜2分、伸ばしたり折りたたんだりしてこねたら、ラップをして30分発酵させます。





3. 発酵が終わったら生地を丸くのばし、ピザソースとトッピングを乗せて、220℃に予熱したオーブンで焼いたら完成です！





全体の調理時間はだいたい1時間ですが、生地の発酵やオーブン焼きの間は見守るだけ。他のことができるので、何かとやることの多い休日でも無理なく仕込みができます。

手作りピザのいいところは、好きなトッピングをどんどん乗せられるところ、買うよりも安くすむところ、そしてなんといっても焼き立てアツアツを食べられるところです。

今週末は、おうちで焼きたてピザにトライしてみてはいかがでしょうか。

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