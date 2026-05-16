女性デュオ「ＰＵＦＦＹ」の大貫亜美がデビュー３０周年を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が寄せられている。

大貫は１５日に放送されたテレビ朝日系「ＭＵＳＩＣ ＳＴＡＴＩＯＮ」に出演。１６日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＭＵＳＩＣ ＳＴＡＴＩＯＮ ３曲メドレーでお届けしました！３０年目もありがとうございます！！」と書き出すと、「ずっとズッ友」とデコレーションされた、相方の吉村由美との２ショットなどを多数アップした。

続けて撮影について、「パパパパＰＵＦＦＹでめちゃくちゃお世話になってた我々としては、スイもアマイもテレ朝に教わったテレ朝っ子… 久々とは思えないくらい、当時のパパパのスタッフさんたちが集まってくれて、ワイワイプチ同窓会でした！みんな偉くなっててスゴイ そんなアイドリングで始まったＭＵＳＩＣ ＳＴＡＴＩＯＮは緊張したけどタモリさんに久々にお会いできた嬉しさもあって、めちゃ楽しかったです！！！！！！友達からもいっぱいＬＩＮＥ来て、メイクも衣装もすごい褒められた！！」と充実した時間をふり返った。

さらに、お世話になった周囲について「 ヘアメイクはＵＲＩさん！演者より目を引くシュッとした綺麗な女の子…なのにほんわかしてまじ癒される… そして衣装は遠藤リカちゃんが３０周年のお祝いに作ってくれた！最高や〜！お尻テカテカになるまで着るで！ありがとう！！バンドと写真撮るの忘れた！ベース・木下裕晴さん。キーボード・渡辺シュンスケくん。ギター・新井弘毅くん。ドラム・嵐丸ちゃん」と紹介すると、最後に「そんな感じで、３０周年（恥ずかしくないよ…ね？）もよろしくお願いします！みんなも良かったら感想聞かせてね」と呼びかけた。

この投稿にファンからは「おめでとうございます」「Ｍステめちゃくちゃかわいかったーーー」「３０年経ってもかっこよすぎてかわいかったです！」「とりあえず一言目は『ＰＵＦＦＹかっわいいーーー！！！』でした。そのあとは『ＰＵＦＦＹかっけぇーな〜！！！』でした」「変わらずきゃわ」「最高でした」などの声が寄せられている。