2児の母・青木裕子、生姜焼き＆オムライスの2種の弁当公開「バリエーション豊か」「彩りも詰め方も綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】フリーアナウンサーの青木裕子が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。2種類の手作り弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「彩りも詰め方も綺麗」生姜焼き＆オムライスの2種の弁当
青木は「お弁当」「生姜焼きとオムライスの日」と記し、2種類の弁当を公開。2段の弁当箱にゴマのかかったご飯とぎっしりの生姜焼きがそれぞれ詰められ、トウモロコシ料理、卵焼き、ミニトマトなどのおかずが別容器で添えられた弁当と、ケチャップが添えられたオムライス、ピーマンの肉詰め、ブロッコリーなどが入った弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷりで食べ応えありそう」「バリエーション豊か」「彩りも詰め方も綺麗」「毎日違う献立ですごい」「どっちも美味しそう」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「彩りも詰め方も綺麗」生姜焼き＆オムライスの2種の弁当
◆青木裕子、手作り弁当2種公開
青木は「お弁当」「生姜焼きとオムライスの日」と記し、2種類の弁当を公開。2段の弁当箱にゴマのかかったご飯とぎっしりの生姜焼きがそれぞれ詰められ、トウモロコシ料理、卵焼き、ミニトマトなどのおかずが別容器で添えられた弁当と、ケチャップが添えられたオムライス、ピーマンの肉詰め、ブロッコリーなどが入った弁当となっている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷりで食べ応えありそう」「バリエーション豊か」「彩りも詰め方も綺麗」「毎日違う献立ですごい」「どっちも美味しそう」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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