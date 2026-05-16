第９回「黒髪大賞」（柳屋あんず油Ｐｒｅｓｅｎｔｓ）授与式が１４日、行われ、林芽亜里、白鳥玉季とともに、スピードスケート女子で通算１０個の五輪メダルを獲得した高木美帆さんが登壇した。

試合の時は髪の毛を結んだりまとめており、下ろした姿は珍しい。「自然にカール」する髪質だといい、サラサラの黒髪ロングヘアの毛先は、この日も少しクルン。ブラウンからグレー、オレンジ…とグラデーションが美しいドレス姿で登場し、試合時とはガラリと違う雰囲気で、会場を魅了した。４月に引退会見を開いており、「私はスピードスケートという狭い世界を追求してきた時間が長かったので、人としての幅、知識の幅を広げたい」と話した。

自身のＳＮＳでは「素敵な衣装と髪型をセットしていただけて 気恥ずかしい思いもありながら楽しい式となりました。みなさまありがとうございました」「また、明日からはいつもの高木美帆スタイルに戻る予定です 笑」とおちゃめに投稿した。

コメント欄には「本当に美帆さんですか？！♥眩しい美しい」「一瞬誰かわかりませんでした 女優さんかと♥ 黒髪がとっても素敵です」「うわぁ、新しい美帆さん♥」「綺麗すぎます」などの声が届いている。