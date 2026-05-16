◆米大リーグ ロッキーズ―ダイヤモンドバックス（１５日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１５日（日本時間１６日）、日米通算１５０勝をかけて先発する１６日（同１７日）の本拠地・Ｄバックス戦の登板前日に取材対応。スポーツ報知の取材には「（１５０勝は）通過点ですし、何とか早く達成できると（いい）。明日決められるように頑張ります」と力を込めた。

本拠地のクアーズフィールドは標高約１６００メートルの高地にあり、気圧が低く空気抵抗が少ないため、他球場に比べて打球の飛距離が約１０％伸びるとされる「打者天国」だが、ロッキーズ移籍１年目の菅野はここまで同球場で４試合に登板し、２勝２敗、防御率４・７１。「（他の球場との違いは）変化球の曲がり方だったりとかと思いますけど、それもうまく適応できてきているかと思います」と話した。

米メディアから日米での重圧の違いを聞かれると「種類が違いますけど、日本はどっちかっと言うと抑えて当たり前、優勝して当たり前の中で１２年間ずっとプレーしてきましたし、こっちに来たら新人の頃のような気持ちを思い出してやっているので、今はプレッシャーはないです」。日本のキャリアの中で誇りに思うことについては「やっぱり、一番伝統のあるチーム（巨人）で１２年間プレーできたっていうのは僕の財産になっていますし、その間に素晴らしいチームメートがいて、監督はじめコーチの方からいろいろ学んだっていうのが一番誇れる部分だと思います」と古巣への思いを語る場面もあった。

３月には日本代表の一員としてＷＢＣにも出場した今季、菅野は４月２９日（同３０日）の敵地・レッズ戦で３勝目を挙げてから自身２連敗中。前回１０日（同１１日）の敵地・フィリーズ戦では５回７安打５失点、３被弾で３敗目を喫していた。ここまで８試合で３勝３敗、防御率４・０７。節目の１勝を“３度目の正直”で飾りたいところだ。