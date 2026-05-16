予断を許さない状況と言われていた子猫を保護した投稿者さま。献身的にお世話を続けた結果、まるで“おっさん”のような姿へ立派に成長！堂々たる姿はTikTokでも43万回も再生されるほど話題になり、「めちゃくちゃ幸せ太り…………！！」「めっちゃ立派に育ってるw」「いい具合におじさんになってる笑」などの声が殺到しています。

【動画：予断を許さない状態だった『ボロボロの保護子猫』→お世話を続けた結果…現在の『まさかの光景』】

ボロボロだった子猫を保護

TikTokアカウント「nami（@naminamicham）」さまに投稿されたのは、とある倉庫で発見された子猫の成長記録をまとめたものです。

投稿者さまは、倉庫で子猫を発見し、保護した経験があるのだそうです。その子猫は、発見時にボロボロで、右目は目脂で開けることができず、失明の恐れもあったのだとか……。

医師からは予断を許さない状態とも言われ、一時は命の危機もあったという子猫ちゃん。しかし、投稿者さまの献身的なサポートとお世話によって、目を開けることができるようになり、ミルクもいっぱい飲むように！

たくさんの愛情を注がれ、子猫ちゃんはすくすくと成長。クリッとした大きな瞳を持つ愛らしい子猫へと成長していったといいます。そんな子猫の姿を見て、投稿者さまも嬉しい気持ちだったそう。

献身的にお世話した結果…

健康を取り戻してからも毎日愛情を注がれてすくすくと成長した子猫ちゃん。そして、現在では……

あれ？同じ猫？と一瞬疑ってしまうほど、どっしりとした貫禄のある姿へと急成長！

日常の様子を覗いてみると、仰向けに寝転がる姿は、まさに休日のお父さんそのもの！前足をベッドの淵にかけて居眠りする姿は、入浴しながらうたた寝しているおじさんのよう！

子猫時代はすっぽり入れていたベッドも、今では体がはみ出てしまうほどの大きさに成長した猫さん。それほどたくさんの愛情を注いでもらったのでしょう。幸せ太りにほっこりしてしまいますね！

立派に成長した姿にコメント殺到！

子猫時代とは打って変わり、存在感のある大きさへと成長した猫さんの成長記録は、TikTokでも43万回以上再生されるほど話題に！

コメント欄には「めちゃくちゃ幸せ太り…………！！」「めっちゃ立派に育ってるw」「いい具合におじさんになってる笑」「愛情たくさんが体型に表れてます！」といった称賛の声が寄せられています。

そんな猫さんの普段の日常は、TikTokアカウント「nami」さまでご覧いただけます。のんびり気ままに、ふっくらフォルムでのびのび過ごす姿は、見ているだけで癒しをもらえますよ！

写真・動画提供：TikTokアカウント「nami（@naminamicham）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。