Calvin Klein、JUNG KOOKとコラボレーションアイテムを発表 5月20日(水)より発売開始
Calvin KleinがグローバルアンバサダーであるJUNG KOOK／ジョングクと初めてコラボレーションアイテムを発表した。日本では5月20日(水)より発売される。
2023年の春にカルバン・クライン（Calvin Klein）のグローバルブランドアンバサダーに就任したJUNG KOOK。昨年の秋、イースト・ヴィレッジで行われた同ブランドの2026年春夏コレクションショーに出席し世間を驚かせ、そして弊誌の撮影では最新コレクションを纏い日本、UK、韓国版の表紙を飾ってくれた。
次号6月25日発売のRolling Stone Japan vol.35の表紙でも彼はCalvin Kleinを纏い、Rolling Stone全世界版をジャックし、グループ再始動について語ってくれた。
そして、ついに長らくグローバルブランドアンバサダーを務めたCalvin KleinとJUNG KOOKがコラボレーションをするという。「型にはめられるのは嫌なんです。限界のないアーティスト─が僕の目指す姿です」と昨年のインタビューでも語っているように、つねに挑戦し続けている彼のこだわりが詰まったアイテムが、この世界に誕生する。昨夜公開されたティザームービーは、CKのロゴの上にJUNG KOOKと名前を書くというシンプルなもの。ベールに隠されたCKJKプロジェクト、あと数日でその全貌が明らかになる。Calvin Kleinを愛するJUNG KOOKがどのようなアイテムを発表するのか。楽しみでならない。
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【Jung Kook for Calvin Klein特設サイト】
https://japan.calvinklein.com/CKJK
【発売日】2026年5月20日
※発売開始時間および販売期間は店舗によって異なります。
【Jung Kook for Calvin Klein販売店舗】
Calvin Klein 原宿店、神戸店、渋谷スクランブルスクエア店、ルミネエスト新宿店 、札幌ステラプレイス店、名古屋PARCO店、キャナルシティ博多オーパ店、公式オンラインストア
【My Calvins会員オンライン先行販売】
2026年5月20日 午前7:00-午前9:59
公式オンラインストア
【購入方法】
「Jung Kook for Calvin Klein」の購入には、公式LINEより来店予約および、My Calvins会員登録が必要。
販売条件は店舗により異なりますので、詳細は特設サイトをチェック。
2023年の春にカルバン・クライン（Calvin Klein）のグローバルブランドアンバサダーに就任したJUNG KOOK。昨年の秋、イースト・ヴィレッジで行われた同ブランドの2026年春夏コレクションショーに出席し世間を驚かせ、そして弊誌の撮影では最新コレクションを纏い日本、UK、韓国版の表紙を飾ってくれた。
そして、ついに長らくグローバルブランドアンバサダーを務めたCalvin KleinとJUNG KOOKがコラボレーションをするという。「型にはめられるのは嫌なんです。限界のないアーティスト─が僕の目指す姿です」と昨年のインタビューでも語っているように、つねに挑戦し続けている彼のこだわりが詰まったアイテムが、この世界に誕生する。昨夜公開されたティザームービーは、CKのロゴの上にJUNG KOOKと名前を書くというシンプルなもの。ベールに隠されたCKJKプロジェクト、あと数日でその全貌が明らかになる。Calvin Kleinを愛するJUNG KOOKがどのようなアイテムを発表するのか。楽しみでならない。
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【Jung Kook for Calvin Klein特設サイト】
https://japan.calvinklein.com/CKJK
【発売日】2026年5月20日
※発売開始時間および販売期間は店舗によって異なります。
【Jung Kook for Calvin Klein販売店舗】
Calvin Klein 原宿店、神戸店、渋谷スクランブルスクエア店、ルミネエスト新宿店 、札幌ステラプレイス店、名古屋PARCO店、キャナルシティ博多オーパ店、公式オンラインストア
【My Calvins会員オンライン先行販売】
2026年5月20日 午前7:00-午前9:59
公式オンラインストア
【購入方法】
「Jung Kook for Calvin Klein」の購入には、公式LINEより来店予約および、My Calvins会員登録が必要。
販売条件は店舗により異なりますので、詳細は特設サイトをチェック。