「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）

阪神は打線が奮わず２連敗。今季３９試合目にして初の零封負けを喫した。デイリースポーツ評論家・藤田平氏（７８）は広島先発の栗林良吏投手（２９）の投球について「阪神打線を抑える見本」と分析した。

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栗林の投球は良かったが、敗因は阪神打線が変化球を打てなかったことにある。カーブ、フォーク、カットボールと多彩な球種があり、コントロールもいい。抑えとして１イニングで勝負してきた投手だから打者を見ながら投げられるし、四球はないと思って打席に立たないといけない。

１打席で打てる球は１球ぐらい。「１球勝負」の気持ちで甘い球は積極的に打っていかないといけなかったが、早いカウントでストライクを見逃し、ボール球を振らされる場面が目立った。タイミングも外され、九回の佐藤輝の中飛も泳がされていた。

栗林の投球は他球団にとって、阪神打線を抑える見本になった。阪神打線は速球に強いが、巨人の田中将、則本ら球種が多い投手に苦戦する傾向があった。今後は他の投手も配球が変わり、フォークなど変化球を多投して攻めてくるだろう。

ただ、その攻めに慣れてくると、変化球も打てるようになる。すると、今度は速球中心の配球になる。１４３試合のペナントレースはそれの繰り返し。今後も栗林と対戦はあるだろう。対戦を重ねていく中で、各打者には対応力が求められる。