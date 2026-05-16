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この記事は2025年5月20日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

アクティブな活動を楽しむアウトドアでは、できるだけ身軽になりたいもの。普段使いの財布だと動きの制限や紛失のリスクがあるため、携帯性に優れたアウトドア用の財布があると重宝します。

今回紹介するDOD（ディーオーディー）の「ウサゼニーレ」は、そんな野外アクティビティシーンをメインに、ちょっとしたお出掛けの時などにも活躍してくれるアウトドアウォレットです。

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コンパクトさと収納力を備えたミニ財布

「ウサゼニーレ」は、軽さと機能性を両立したミニ財布です。

本商品には札用の収納口が1カ所、3枚ずつのカードが入る収納口が3カ所、外側には小銭入れになるファスナーポケットがあり、中のループには鍵を付けられます。

約20gの財布本体の軽量なサイズ感に加えて、小銭やお札、カードから鍵までをまとめて収められる収納力の高さはとても魅力的ですね。

ストラップとフックで場面による使い分けが可能

付属している取り外し可能なショルダーストラップにはカラナビを取り付けられるデイジーチェーンが付いているので、他の荷物を一緒に持ち運べます。また、財布本体にフックが付属しているので、ベルトループやリュックなどに付けることも可能です。

撥水加工を施しているので、小雨にも対応してくれるとのこと。ウォーキングなどのちょっとした外出時に使うセカンドウォレットとして、活躍してくれそうですね。

カラバリが豊富でタウンユースにも

Amazonでのカラーバリエーションはブラック、ブルー、ネイビー、ピンク、イエローの5種類を用意。男女問わず使えるユニセックスなデザインなので、タウンユースにも使えそうです。

Amazonのレビューでは、コンパクトさや機能性を評価する意見や、首掛け、肩掛け、腰掛けの3パターンの使い分けができて便利という声が寄せられていました。

アウトドアはもちろん、さまざまな場面で使い分けができる機能性とコンパクトさがうれしいアウトドアウォレット「ウサゼニーレ」。気になる方はぜひチェックしてみてください。

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