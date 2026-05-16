緒形拳さん（享年７１）の孫で俳優・緒形直人と女優・仙道敦子夫妻の長男・緒形敦が、１６日までにＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟」（日曜・午後８時）の公式インスタグラムに登場した。

「第１９回 初登場 信長の弟・信勝の長男 ＃織田信澄（おだ のぶずみ） ＃緒形敦」と１７日放送の第１９話「過去からの刺客」に出演することを告知。父が謀反の疑いで信長に謀殺（ぼうさつ）されたのち、柴田勝家の下で育つ。明智光秀の娘婿（むこ）となり、信長からの信任も厚いというキャラクターだ。

きりっとした扮（ふん）そう姿がアップされ、フォロワーから「かっこいい！」「直人様の子息が出るのですね」「このショットは仙道さんに似てますね」「名役者のご子息登場が楽しみです」「お祖父様もお喜びでしょう」の声が上がった。

敦は陸上選手役で出演した「いだてん〜東京オリムピック噺〜」（２０１９年）以来２度目の大河出演だ。祖父の拳さん大河９作品に出演。１９６５年放送の大河３作目「太閤記」では２７歳で主役の豊臣秀吉役を務め７８年の「黄金の日日」では再び秀吉を演じた。

拳さんの次男で敦の父・直人は１９９０年「翔ぶが如く」で大河デビューし、当時２４歳で９２年「信長 ＫＩＮＧ ＯＦ ＺＩＰＡＮＧＵ」の主役・織田信長役に抜てされ、史上初めて大河ドラマの主演を務めた親子となった。

直人と仙道は１９９３年に結婚し、二男一女が誕生。次男の緒形龍もモデルや俳優として活動している。