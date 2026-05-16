ACEes浮所飛貴、『道の駅伝』に念願カムバック 丸山隆平＆原監督を前に「戻ってきたぞ浮所！」
5人組グループ・ACEesの浮所飛貴が、16日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』2時間スペシャル（後7：00〜）に出演。好評企画『日本全国 道の駅伝』に念願のカムバックを果たす。
【番組カット】自信満々！1位予想に挑戦する丸山隆平
同企画は、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上高1位を解答権3回以内に当て、「道の駅スゴロク」を使って、出た目の数だけ次の道の駅へ進む人気企画。浮所は、年間約250日以上ものロケをこなす第11走者のWエンジン・チャンカワイからタスキを受け取る。
第12走者となった浮所は、ロケ早々「戻ってきたぞ浮所！」と喜びの雄叫びをあげる。記念すべき第1回の放送では、「今日がよければ続いていくんですよね」と企画の命運を背負い、「マジでやってやります！」と気合いのロケを決行していた浮所。約半年がたったいま、再びまわってきたタスキに「うまくいった！」と感激の様子。歴代走者の名前が書かれたタスキを眺めながら、「今すごくうれしいです」「重たいですもん、このタスキが」と感慨に浸る。
そんな浮所が訪れたのは、北海道の道の駅。すぐに完売する巨大な生しいたけや、希少価値が高い“幻の海藻”銀杏草、レジャーシートほどの大きさがある絶品海苔・どんじゃのりなど、名物グルメが続々登場し、頭を抱えてしまう。さらに駅長が「隠れたヒット商品」を紹介するなど、あまりにも多すぎる候補にさらに混乱する事態に。果たして見事売上No.1を当て、北海道を制覇することができるのか。
スタジオでは、SUPER EIGHTの丸山隆平や、青山学院大学陸上競技部監督・原晋らが1位予想に挑戦。“駅伝”というキーワードに気合が入る原監督に、丸山も強い意志で初志貫徹の様子。果たして1位予想は的中するのか。
【番組カット】自信満々！1位予想に挑戦する丸山隆平
同企画は、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上高1位を解答権3回以内に当て、「道の駅スゴロク」を使って、出た目の数だけ次の道の駅へ進む人気企画。浮所は、年間約250日以上ものロケをこなす第11走者のWエンジン・チャンカワイからタスキを受け取る。
そんな浮所が訪れたのは、北海道の道の駅。すぐに完売する巨大な生しいたけや、希少価値が高い“幻の海藻”銀杏草、レジャーシートほどの大きさがある絶品海苔・どんじゃのりなど、名物グルメが続々登場し、頭を抱えてしまう。さらに駅長が「隠れたヒット商品」を紹介するなど、あまりにも多すぎる候補にさらに混乱する事態に。果たして見事売上No.1を当て、北海道を制覇することができるのか。
スタジオでは、SUPER EIGHTの丸山隆平や、青山学院大学陸上競技部監督・原晋らが1位予想に挑戦。“駅伝”というキーワードに気合が入る原監督に、丸山も強い意志で初志貫徹の様子。果たして1位予想は的中するのか。