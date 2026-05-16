170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、タイトなトップス姿で魅了「スゴイ」「スタイル抜群」
気象予報士の穂川果音が14日にInstagramを更新。美しさあふれる近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段から、圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し、注目を集めている。昨年は水着姿を披露し話題を呼んだ。
今回は、東京タワーをバックにしたオフショットを公開。「鎖骨を出すと華奢に見えるから顔周りは開いてるものが好き」と、タイトなトップス姿で魅せた。ファンからは「キレイすぎます」「着こなしがクールですね」「ナイス」などの声が集まっている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。気象予報士として出演していた番組「ABEMA Prime」を3月27日の放送をもって卒業した。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段から、圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し、注目を集めている。昨年は水着姿を披露し話題を呼んだ。
今回は、東京タワーをバックにしたオフショットを公開。「鎖骨を出すと華奢に見えるから顔周りは開いてるものが好き」と、タイトなトップス姿で魅せた。ファンからは「キレイすぎます」「着こなしがクールですね」「ナイス」などの声が集まっている。
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。気象予報士として出演していた番組「ABEMA Prime」を3月27日の放送をもって卒業した。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）