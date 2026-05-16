　チュニジアサッカー連盟は15日、北中米ワールドカップに臨むチュニジア代表メンバー26人を発表した。昨年11月以来の復帰を目指したガンバ大阪所属のFWイッサム・ジェバリは落選し、2大会連続のW杯出場とはならなかった。

　チュニジアは日本と同じF組に入っており、グループリーグ第2戦で日本代表と対戦。欧州5大リーグでプレーするMFハンニバル・メイブリ(バーンリー)、MFエリス・スキリ(フランクフルト)、MFラニ・ケディラ(ウニオン・ベルリン)、MFイスマエル・ガルビ(アウクスブルク)、DFアリ・アブディ(ニース)が順当にメンバー入りを果たした。

　チュニジア代表メンバーは以下のとおり。

▽GK

アイメン・ダーメン(スファクシャン)

サブリ・ベン・ハッセン(エトワール・サヘル)

アブデル・ムヒブ・シャマフ(クラブ・アフリカン)

▽DF

ヤン・バレリー(ヤングボーイズ)

ムタズ・ネファティ(ノルシェーピン)

ディラン・ブロン(セルベット)

レアド・シハウィ(モナスティル)

モンタサール・タルビ(ロリアン)

アデム・アルス(カスムパシャ)

オマル・レキク(マリボル)

アリ・アブディ(ニース)

モハメド・ベン・ハミダ(エスペランス)

▽MF

エリス・スキリ(フランクフルト)

アニス・ベン・スリマン(ノリッジ)

ラニ・ケディラ(ウニオン・ベルリン)

モルタダ・ベン・アネス(カスムパシャ)

イスマエル・ガルビ(アウクスブルク)

モハメド・ハジ・マフムード(ルガーノ)

ハンニバル・メイブリ(バーンリー)

▽FW

エリアス・サード(ハノーファー)

ハリル・アヤリ(パリSG)

エリアス・アシュリ(コペンハーゲン)

セバスティアン・トゥネクティ(セルティック)

ハゼム・マストゥリ(ディナモ・マハチカラ)

フィラス・シャウア(クラブ・アフリカン)

ライアン・エルミ(バンクーバー・ホワイトキャップス)