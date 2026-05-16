森保Jと同組のチュニジア代表W杯メンバー発表!! G大阪FWジェバリは昨年11月以来の復帰ならず落選
チュニジアサッカー連盟は15日、北中米ワールドカップに臨むチュニジア代表メンバー26人を発表した。昨年11月以来の復帰を目指したガンバ大阪所属のFWイッサム・ジェバリは落選し、2大会連続のW杯出場とはならなかった。
チュニジアは日本と同じF組に入っており、グループリーグ第2戦で日本代表と対戦。欧州5大リーグでプレーするMFハンニバル・メイブリ(バーンリー)、MFエリス・スキリ(フランクフルト)、MFラニ・ケディラ(ウニオン・ベルリン)、MFイスマエル・ガルビ(アウクスブルク)、DFアリ・アブディ(ニース)が順当にメンバー入りを果たした。
チュニジア代表メンバーは以下のとおり。
▽GK
アイメン・ダーメン(スファクシャン)
サブリ・ベン・ハッセン(エトワール・サヘル)
アブデル・ムヒブ・シャマフ(クラブ・アフリカン)
▽DF
ヤン・バレリー(ヤングボーイズ)
ムタズ・ネファティ(ノルシェーピン)
ディラン・ブロン(セルベット)
レアド・シハウィ(モナスティル)
モンタサール・タルビ(ロリアン)
アデム・アルス(カスムパシャ)
オマル・レキク(マリボル)
アリ・アブディ(ニース)
モハメド・ベン・ハミダ(エスペランス)
▽MF
エリス・スキリ(フランクフルト)
アニス・ベン・スリマン(ノリッジ)
ラニ・ケディラ(ウニオン・ベルリン)
モルタダ・ベン・アネス(カスムパシャ)
イスマエル・ガルビ(アウクスブルク)
モハメド・ハジ・マフムード(ルガーノ)
ハンニバル・メイブリ(バーンリー)
▽FW
エリアス・サード(ハノーファー)
ハリル・アヤリ(パリSG)
エリアス・アシュリ(コペンハーゲン)
セバスティアン・トゥネクティ(セルティック)
ハゼム・マストゥリ(ディナモ・マハチカラ)
フィラス・シャウア(クラブ・アフリカン)
ライアン・エルミ(バンクーバー・ホワイトキャップス)
チュニジアは日本と同じF組に入っており、グループリーグ第2戦で日本代表と対戦。欧州5大リーグでプレーするMFハンニバル・メイブリ(バーンリー)、MFエリス・スキリ(フランクフルト)、MFラニ・ケディラ(ウニオン・ベルリン)、MFイスマエル・ガルビ(アウクスブルク)、DFアリ・アブディ(ニース)が順当にメンバー入りを果たした。
▽GK
アイメン・ダーメン(スファクシャン)
サブリ・ベン・ハッセン(エトワール・サヘル)
アブデル・ムヒブ・シャマフ(クラブ・アフリカン)
▽DF
ヤン・バレリー(ヤングボーイズ)
ムタズ・ネファティ(ノルシェーピン)
ディラン・ブロン(セルベット)
レアド・シハウィ(モナスティル)
モンタサール・タルビ(ロリアン)
アデム・アルス(カスムパシャ)
オマル・レキク(マリボル)
アリ・アブディ(ニース)
モハメド・ベン・ハミダ(エスペランス)
▽MF
エリス・スキリ(フランクフルト)
アニス・ベン・スリマン(ノリッジ)
ラニ・ケディラ(ウニオン・ベルリン)
モルタダ・ベン・アネス(カスムパシャ)
イスマエル・ガルビ(アウクスブルク)
モハメド・ハジ・マフムード(ルガーノ)
ハンニバル・メイブリ(バーンリー)
▽FW
エリアス・サード(ハノーファー)
ハリル・アヤリ(パリSG)
エリアス・アシュリ(コペンハーゲン)
セバスティアン・トゥネクティ(セルティック)
ハゼム・マストゥリ(ディナモ・マハチカラ)
フィラス・シャウア(クラブ・アフリカン)
ライアン・エルミ(バンクーバー・ホワイトキャップス)