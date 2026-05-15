お風呂に入ってゆったりバスタイムを楽しもうとしていた飼い主さんの下に、猫さんが登場！猫さんが見せた謎の行動が面白いと話題になっています。

投稿は記事執筆時点で8.6万再生を突破し、「みにら君の鳴き声が面白くてクセになる」「出たな？風呂はよ出ろ妖怪ｗｗ」「お風呂チェック？それとも寂しがりやさん？」といったコメントが寄せられました。

【動画：飼い主のお風呂中、侵入してきたネコ→ウロウロしていると思いきや…次の瞬間見せた『想定外の行動』】

飼い主さんとの遊びはやめられにゃい

YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」に投稿されたのは、お風呂場にやってきたミヌエットの「みにら」君の様子。この日、みにら君と少し遊んだ後に飼い主さんがお風呂に入っていると、お風呂の外から鳴き声が聞こえてきたそうです。

飼い主さんがドアを開けると、そこにはみにら君の姿が。1人でお部屋で待っているのが寂しかったのか、そのままお風呂場に入ってきたというみにら君。そしてお風呂場の隅々までチェックし始めたといいます。みにら君は外だけでなく、お風呂までニャルソックするんですね！

お風呂チェックが日課

お風呂場のチェックが完了したみにら君は、「問題ないにゃ」という視線を飼い主さんに向けてきたそう。そしてしばらくお風呂場を徘徊したみにら君ですが、次の瞬間、飼い主さんもビックリの展開が訪れたようです。

みにら君は立ち止まると、なぜか急に大きな声で鳴いたのだとか。その姿はまるでライオンが咆哮する様子に似ており、飼い主さんも思わず「声デカwww」と笑ってしまったといいます。

そして、再度みにら君は変な行動に。なんとみにら君は、お風呂場に置かれているイスをくぐり始めたそう。次々と謎の行動を繰り返すみにら君を見て、飼い主さんも「この子は何をしているんだ…」と困惑したそうです。言葉が分かれば、ぜひともみにら君に理由を聞いてみたい…！

その行動は…何？

謎の行動を繰り返して満足したのか、そのままお風呂場を出ていったみにら君。「ゆっくりお風呂でくつろぐ」という飼い主さんの願いは叶わなかったでしょうが、面白くて楽しいバスタイムを過ごせたのは間違いないでしょう。

みにら君がお風呂場にやってきた理由は分かりませんが、もしかすると飼い主さんを心配していたのかも？飼い主さんの無事を確認できて安心できたからこその"謎の行動"だったかもしれません。優しさも面白さも兼ね備えるみにら君、最高です！

謎にお風呂を覗きに来たみにら君。その様子を見た視聴者からは「椅子に潜り込む姿勢が面白い」「ついでだから捕獲して洗ってしまいましょうw」「お風呂場の外からおしゃべりな猫影が見えるのかわいいwww」「主さんが大好きだから側に居たいんだよねぇ」など、たくさんのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」では、ブラッシングで取れたみにら君の毛でスリッパを作る様子なども投稿されており、つい笑ってしまいますよ。

みにら君、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。