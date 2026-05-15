猫の『ガン発症リスク』を高める原因5つ

1.受動喫煙（タバコの煙）

煙に含まれる有害物質は床に溜まりやすいと言われており、体が小さく人間よりも低い位置で生活している猫は特に影響を受けやすいとされています。さらに毛づくろいをすることから、被毛に付着した成分を体内に取り込むリスクも高いです。特にリンパ腫や口腔内の腫瘍との関連が指摘されることもあるため、室内での喫煙は控えましょう。

2.肥満や運動不足

体重の増加は関節や内臓への負担だけでなく、体に慢性的な炎症状態を引き起こす要因になるとされています。この状態が続くと、細胞の異常な増殖につながる可能性も考えられるため、適度な運動や食事管理もがん予防の観点から意識したいポイントです。

3.紫外線の浴びすぎ

日当たりの良い場所を好む猫ですが、強い紫外線は皮膚へのダメージとなることがあります。特に白い被毛や耳の先などは影響を受けやすく、扁平上皮癌といった皮膚腫瘍のリスクが高まるといわれています。UVカットフィルムやカーテンの設置など、長時間直射日光にさらされないように環境を調整することが大切です。

4.化学物質への慢性的な接触

洗剤や芳香剤、殺虫剤などに含まれる化学成分は、繰り返し触れることで体への負担となる可能性があります。猫は人よりも解毒能力が低いとされるため、生活空間で使用する製品には配慮が必要です。使用後はしっかり乾かす、猫が触れにくい場所に置くといった工夫で接触頻度を少なくしましょう。

5.ウイルス感染（FeLV・FIVなど）

猫白血病ウイルス（FeLV）や猫免疫不全ウイルス（FIV）は、免疫機能に影響を与えることで腫瘍の発生と関係する場合があります。特にFeLVはリンパ腫との関連が知られています。感染の有無を把握し、獣医師と相談のうえで適切な感染予防（完全室内飼育の徹底やワクチン接種など）を行うことが重要です。

日常で見直したい生活習慣と予防のポイント

1.室内環境を清潔で安全に保つ

猫にとって過ごしやすい環境は健康維持の土台になります。強い香りの製品や刺激のある成分は避け、換気や掃除をこまめに行うことが望ましいでしょう。室内にこもりがちな有害物質や煙を外に逃がすことで、猫が吸い込む化学物質の量を減らすことにつながります。

2.定期的な健康チェックを習慣にする

猫は痛みや違和感を隠す習性があります。特にがんは初期段階では気づきにくいことがあるため、体重の変化、しこりの有無、食欲の低下など、小さな変化を見逃さないことが大切です。体調や行動などに違和感が続く場合は早めに動物病院で相談しましょう。

3.適切な食事と体重管理を意識する

バランスの良い食事と適正体重の維持は、免疫機能の安定にも関わります。おやつの与えすぎや人の食べ物を与えることを控え、猫の年齢や体調に合ったフードを選ぶことが基本です。日々の積み重ねが将来的な健康に影響します。

まとめ

猫のがんは一つの原因だけで起こるものではなく、複数の要因が重なってリスクが高まると考えられています。すべてを完璧に防ぐことは難しいものの、生活環境や習慣を見直すことで負担を減らすことは可能です。日々の小さな配慮が愛猫の健康を守るための土台になります。

また、年齢や体質によってもリスクは変わるため、「今の愛猫に合ったケア」を意識することが大切です。無理のない範囲で続けられる工夫を取り入れ、長く健やかに過ごせる環境づくりを心がけていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)