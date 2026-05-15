長周期地震動 宮城北部で階級３
気象庁によると、15日午後8時22分ごろの地震により長周期地震動・階級３を観測した。
長周期地震動・階級３を観測した地域は
宮城北部
長周期地震動・階級１を観測した地域は
岩手内陸南部、宮城中部、秋田内陸南部、山形庄内
長周期地震動・階級３を観測した場所は
登米市中田町
長周期地震動・階級２を観測した場所は
涌谷町新町裏
長周期地震動・階級１を観測した場所は
奥州市水沢大鐘町、気仙沼市赤岩、栗原市栗駒、大崎市古川三日町、大崎市古川大崎、松島町高城、南三陸町志津川、横手市雄物川町今宿、酒田市亀ケ崎、遊佐町遊佐
震源地は宮城県沖。
震源の深さは５０キロ。
地震の規模を示す
マグニチュードは６．３と
推定される。
＊＊参考：長周期地震動階級＊＊
★長周期地震動・階級４
高層階では立っていることができない。
固定していない大半の家具が大きく動き、倒れるものがある。
★長周期地震動・階級３
高層階では立っていることが困難になる。
固定していない家具が動き、不安定なものは倒れるものがある。
★長周期地震動・階級２
高層階では室内で大きな揺れを感じる。
棚にある食器や本が落ちることがある。
高層階ではほとんどの人が揺れを感じる。
つり下げているものが大きく揺れる。