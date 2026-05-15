気象庁によると、15日午後8時22分ごろの地震により長周期地震動・階級３を観測した。

長周期地震動・階級３を観測した地域は

宮城北部

長周期地震動・階級１を観測した地域は

岩手内陸南部、宮城中部、秋田内陸南部、山形庄内

長周期地震動・階級３を観測した場所は

登米市中田町

長周期地震動・階級２を観測した場所は

涌谷町新町裏

長周期地震動・階級１を観測した場所は

奥州市水沢大鐘町、気仙沼市赤岩、栗原市栗駒、大崎市古川三日町、大崎市古川大崎、松島町高城、南三陸町志津川、横手市雄物川町今宿、酒田市亀ケ崎、遊佐町遊佐

震源地は宮城県沖。

震源の深さは５０キロ。

地震の規模を示す

マグニチュードは６．３と

推定される。

＊＊参考：長周期地震動階級＊＊

★長周期地震動・階級４

高層階では立っていることができない。

固定していない大半の家具が大きく動き、倒れるものがある。

★長周期地震動・階級３

高層階では立っていることが困難になる。

固定していない家具が動き、不安定なものは倒れるものがある。

★長周期地震動・階級２

高層階では室内で大きな揺れを感じる。

棚にある食器や本が落ちることがある。

★長周期地震動・階級１高層階ではほとんどの人が揺れを感じる。つり下げているものが大きく揺れる。