石巻市などで震度５弱 この地震による津波の心配なし
石巻市などで震度５弱 この地震による津波の心配なし
気象庁によると、１５日午後８時２２分ごろ、地震があった。震源地は宮城県沖。震源の深さは５０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは６．３と推定。この地震による津波の心配なし。
震度５弱を観測したのは、石巻市、登米市、大崎市。
震度４を観測したのは、盛岡市、大船渡市、花巻市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、滝沢市、矢巾町、平泉町、住田町、大槌町、気仙沼市、名取市、岩沼市、栗原市、東松島市、松島町、利府町、色麻町、涌谷町、宮城美里町、南三陸町。
震度３を観測したのは、八戸市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、青森南部町、階上町、宮古市、北上市、久慈市、二戸市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、西和賀町、金ケ崎町、山田町、普代村、軽米町、野田村、一戸町、仙台青葉区、仙台宮城野区、仙台若林区、仙台太白区、仙台泉区、塩竈市、白石市、角田市、多賀城市、富谷市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、宮城川崎町、丸森町、亘理町、山元町、七ヶ浜町、大和町、大郷町、大衡村、宮城加美町、女川町、秋田市、横手市、由利本荘市、大仙市、八郎潟町、井川町、米沢市、鶴岡市、酒田市、村山市、天童市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、山形川西町、白鷹町、三川町、遊佐町、福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、福島伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、玉川村、古殿町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、飯舘村、常陸太田市、笠間市、大田原市、高根沢町、栃木那珂川町、春日部市、村上市。