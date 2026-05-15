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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」のネコ山が、『【絶叫】三井住友カードのリボ攻略中に大失態4000円還元キャンペーンを解説しようとしたら地獄を見た 楽天カード3枚作れ ポイ活投資おすすめ クレジットカード VポイントPay』と題した動画を公開した。三井住友カードで実施中の「マイ・ペイすリボ登録＆利用キャンペーン」を解説する中で、自身がキャンペーンの対象外であったことに気付く様子が収められている。



本キャンペーンは、期間内に手持ちの対象カードでエントリーしてマイ・ペイすリボに登録し、条件を満たすと4,000円のキャッシュバックを受けられる。キャンペーン期間は2026年5月11日から7月31日まで。ネコ山は、リボ払いという言葉に警戒する視聴者に向け、「120円払って4000円もらう」という具体的なシミュレーションを提示した。条件として、マイ・ペイすリボ登録月＋2カ月後の末日までに合計6万円以上の買い物利用が必要であり、かつリボ払い手数料を発生させなければならない。シミュレーションでは、6万円の利用に対して3回払いで合計60,126円を支払うスケジュールが紹介され、実質的な手数料を約120円に抑える手法が示された。



具体的な攻略手順として、エントリー後にマイ・ペイすリボの支払額を5万円に設定し、VポイントPayやANA Payなどへ6万円分のチャージを行う方法を推奨している。しかし、解説を進めながら自身の設定画面を開いたネコ山は、すでに過去のキャンペーンで登録済みであった事実が判明した。今回の特典は本会員1人につき1回までと規定されており、過去に登録歴のあるユーザーは対象外となるため、ネコ山は「対象外になっちゃいましたよ」と思わず声を上げた。



また動画後半では、視聴者からの質問に答える形で楽天カードに関する情報も提供した。通常、楽天カードは2枚までしか保有できないが、「アルペングループ楽天カード」や「みずほ楽天カード」といった提携カードであれば、別枠で「3枚目として作れる」裏技を解説。ネコ山は「ポイント＝現金なんすよ」と独自の持論を展開し、ポイ活で得たポイントを早期に投資へ回す重要性を語った。本キャンペーンは7月31日まで開催中のため、マイ・ペイすリボ未登録のユーザーは公式サイトで詳細を確認し、資産形成の一環として挑戦してみてはいかがだろうか。