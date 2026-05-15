いつものお散歩ルートで見かける『すき家ののぼり旗』が大好きだというコーギーさん。あまりにも美味しそうだったのか…まさかの行動が話題になっています。

思わず笑顔になる、お茶目で可愛いその光景は記事執筆時点で47万回を超えて表示されており、3.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：すき家の『のぼり』が好きな犬→散歩中に発見した途端…我慢できずに見せた『まさかの行動』】

『すき家ののぼり旗』にだけ興味を示すコーギーさん

Xアカウント『@fuwafuwamirach』に投稿されたのは、お散歩中のコーギー「ミラク」くんの後ろ姿。

この日も、いつも通り飼い主さんと共にお散歩を楽しまれていたのだそう。

思った以上に可愛い『まさかの行動』が話題

ミラクくんは、いつものお散歩ルートでたくさん見かけるお店の『のぼり旗』の中で、唯一『すき家』ののぼり旗にだけいつも興味津々なのだとか。

飼い主さんに言わせてみれば『執着』という表現がふさわしいほどの気に入りっぷりだそうで、この日も美味しそうな牛丼の写真があしらわれたのぼり旗に夢中になっていたといいます。

そしてこの日のミラクくんは、とうとう牛丼の写真の部分に向けて大きくお口を開ける場面も…！

もちろん本当にのぼり旗を噛むようなことはないものの、まるで大口で牛丼を頬張るかのような仕草で、エアー牛丼を楽しまれていた模様。

毎日のお散歩の中で楽しいこと、好きなことを見つけるのがとっても上手なミラクくんの行動は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「もう買ってあげるしかｗ」「確かに食べられそう」「かわいい」「え！うちの子と一緒です」「可愛すぎて声出た」「相当腹減りなご様子」「完全に大盛りにくらいついてる」などのコメントが寄せられています。

わんぱくで甘えん坊な男の子の日常

2024年11月6日生まれのミラクくんは、わんぱくで甘えん坊な男の子。今回、大きなお口で頬張ろうとしたのぼり旗以外にも、すき家さんの新作メニューや他のデザインにも興味津々なのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら、マイペースかつ賑やかで幸せに暮らすミラクくんの日常はコーギーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@fuwafuwamirach」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。