水沢エレナ「だんだん自分の味になってきた」手作りきんぴらごぼう披露「丁寧に作れるの尊敬」「艶がある」

水沢エレナ「だんだん自分の味になってきた」手作りきんぴらごぼう披露「丁寧に作れるの尊敬」「艶がある」