水沢エレナ「だんだん自分の味になってきた」手作りきんぴらごぼう披露「丁寧に作れるの尊敬」「艶がある」
【モデルプレス＝2026/05/15】女優でモデルの水沢エレナが5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのきんぴらごぼうを披露した。
【写真】34歳女優「艶がある」自分の味になってきた手作りきんぴらごぼう
水沢は「金平牛蒡。沢山作っているうちにだんだん自分の味になってきた」とつづり、手作りのきんぴらごぼうを投稿。ごぼうとにんじん、ごまが入っており、美しい艶のあるきんぴらごぼうとなっている。
この投稿には「すごく綺麗で美味しそう」「ご飯が進みそう」「健康的で真似したくなります」「丁寧に作れるの尊敬」「艶がある」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳女優「艶がある」自分の味になってきた手作りきんぴらごぼう
◆水沢エレナ、手作り料理公開
水沢は「金平牛蒡。沢山作っているうちにだんだん自分の味になってきた」とつづり、手作りのきんぴらごぼうを投稿。ごぼうとにんじん、ごまが入っており、美しい艶のあるきんぴらごぼうとなっている。
◆水沢エレナの投稿が話題
この投稿には「すごく綺麗で美味しそう」「ご飯が進みそう」「健康的で真似したくなります」「丁寧に作れるの尊敬」「艶がある」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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