KEY TO LIT岩崎大昇、山下智久らに影響受けスーツの似合う体づくりに意欲 『正直不動産』続編で「入社する可能性も…」
俳優の山下智久、KEY TO LITの岩崎大昇（※崎＝たつさき）が15日、都内で行われた映画『正直不動産』初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】長谷川がフォロー？山下智久の体型への憧れを語る岩崎大昇
同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。
この日は福原遥、市原隼人、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、大地真央、高橋克典、川村泰祐監督を交えたメインキャストが勢ぞろいするなか、“正直”したいことを発表することに。
岩崎は長谷川から「正直早くデビューしたいだろ？」と率直に振られると岩崎は「したいです。もちろん、それもあるけど…体づくりがしたいです」と意欲。「試写でみなさんはスーツ姿がかっこいい。体を作りたい」と憧れ、山下や市原など鍛えられた肉体美を誇るキャスト「スタイリッシュな体をつくりたいと思いました」と影響を受けたことを明かした。
さらに映画オリジナルキャストの山口ヒロト役を演じた岩崎は「まだわからないですよ。入社する可能性も…僕の体の仕上がりくらいによっては」と続編登場への意欲をみせると、長谷川から「夢目指せよ。切り替えるの早いだろ」とツッコまれていた。
【写真】長谷川がフォロー？山下智久の体型への憧れを語る岩崎大昇
同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。
岩崎は長谷川から「正直早くデビューしたいだろ？」と率直に振られると岩崎は「したいです。もちろん、それもあるけど…体づくりがしたいです」と意欲。「試写でみなさんはスーツ姿がかっこいい。体を作りたい」と憧れ、山下や市原など鍛えられた肉体美を誇るキャスト「スタイリッシュな体をつくりたいと思いました」と影響を受けたことを明かした。
さらに映画オリジナルキャストの山口ヒロト役を演じた岩崎は「まだわからないですよ。入社する可能性も…僕の体の仕上がりくらいによっては」と続編登場への意欲をみせると、長谷川から「夢目指せよ。切り替えるの早いだろ」とツッコまれていた。