『徹子の部屋』来週放送予定の内容を急遽変更 「ジャン・レノ」放送回はスライド
テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）の公式サイトが更新され、来週18日の放送が「追悼・佐藤愛子さん」になることが発表された。
【写真】『徹子の部屋』“次回ゲスト”とテレビ初出演の奥さん、徹子の記念3ショット
同日は当初、フランス人俳優のジャン・レノの放送が予定されていた。だが、15日に直木賞作家・佐藤愛子さんの訃報が報じられたことを受け、公式サイトで18日の放送が「追悼・佐藤愛子さん」に変更。放送内容について「過去の貴重な映像で、佐藤愛子さんを偲びます」と伝えた。
これにともない、18日放送予定だったジャン・レノの放送が19日にスライドすることを発表。19日に放送予定だった演歌歌手の市川由紀乃の放送が6月3日になることを伝えた。
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同日は当初、フランス人俳優のジャン・レノの放送が予定されていた。だが、15日に直木賞作家・佐藤愛子さんの訃報が報じられたことを受け、公式サイトで18日の放送が「追悼・佐藤愛子さん」に変更。放送内容について「過去の貴重な映像で、佐藤愛子さんを偲びます」と伝えた。
これにともない、18日放送予定だったジャン・レノの放送が19日にスライドすることを発表。19日に放送予定だった演歌歌手の市川由紀乃の放送が6月3日になることを伝えた。