SEKAI NO OWARI『THE FIRST TAKE』に初登場！「すごい新鮮」「『一発でお願いします』って感じだしね、本当に」

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SEKAI NO OWARIが5月15日22時公開のYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）第667回に登場。

■代表曲「眠り姫」を再録音した「眠り姫（Happy Ending Version）」を一発撮りパフォーマンス

2012年にリリースされ、今なお多くのリスナーに愛され続ける代表曲「眠り姫」を、デビュー15周年という節目に再録音したアニバーサリー作品「眠り姫（Happy Ending Version）」を披露。4人が織り成す『THE FIRST TAKE』だけの特別な一発撮りパフォーマンスは必見だ。

今回、『THE FIRST TAKE』初登場となったSEKAI NO OWARIメンバーは「（15年やっていたけれど）すごい新鮮」「『一発でお願いします』って感じだしね、本当に」などの驚きの声をあげながらも、「楽しかった」「すごい新鮮で面白かった」とコメントしている。

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

SEKAI NO OWARI OFFICIAL SITE

http://sekainoowari.jp/