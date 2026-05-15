回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、日本初となるAIを活用した「スマート養殖」で人工種苗から700グラム超の大型サイズまで育てたサバを使った「大型生さば」を5月15日から一部の店舗・期間限定で販売します。

【写真】意外なビジュアル？ AI「スマート給餌機」がコレです！ イキイキとしたサバも！

同社は、水産物の世界的な需要の高まりによる仕入れ価格の高騰や、漁業従事者の担い手不足など、仕入れに関する課題を見据えて、2021年に業界初の水産専門会社「KURA おさかなファーム株式会社」を設立。

持続可能な水産業の実現に向けて取り組む中、中東情勢の緊迫化に起因する原材料価格のさらなる高騰や物流コストの上昇により、水産物の安定供給はより一層不透明さを増してるといいます。農林水産省の調査では、国産サバの漁獲量が2015年は約53万トンだったのに対し、2024年は25万トン余りと10年で半減。

また、財務省の貿易統計では、国内流通の大半を占めるノルウェー産サバの原料価格が、2010〜20年頃はキロ200円程度で推移していましたが、今年に入り、漁獲枠の制限もあって3倍以上のキロ700円以上となるなど価格が高騰し、安定調達が困難になっているということです。

そこで、KURAおさかなファームでは、愛媛県宇和島市の生産者に委託し、2024年7月から、同県が完全養殖に成功した人工種苗を用い、AIによる「スマート給餌機」を使ったサバ養殖を開始。人工種苗から1年ほどかけて養殖されたサバは、一般的に200〜300グラムほどのサイズですが、スマート養殖で給餌の量やタイミングを適正化することで、約1年で500グラム以上にまで成育。最終的には、700グラム超の希少な大型サイズにまで育てた脂ののったサバを、回転寿司としては珍しい生サバとして、大阪と京都の75店舗で、350円（税込み）で販売。

なお、生サバの提供は、くら寿司としては初になるとのことです。