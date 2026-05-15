飼い主さんに新しくお洋服を買ってもらったラブラドールレトリバーさん。早速、着せてみると…想定以上に『絶望』に打ちひしがれてしまう表情が話題になっているのです。

あなたのために買ったのに…！まさかの光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、たくさんの反響が寄せられることとなりました。

【写真：寒がりな大型犬のために『新しい服』を買った結果→着せてみると…この世の終わりのような『まさかの表情』】

新しい服を買ってもらった大型犬→着せてみると…

Xアカウント『@Mary59Noah33』に投稿されたのは、お洋服を買ってもらったラブラドールレトリバーさんの様子。

飼い主さんは、ラブラドールレトリバー「ノア」くんのためにロンパースタイプのお洋服を購入されたのだそう。

想定以上に『絶望してしまう光景』が話題

ノアくんはとっても寒がりで、朝のお散歩に出かけるのを嫌がるため少しでも防寒になれば…ということで購入されたのだといいます。

しかし、いざ届いたお洋服を着せてみると…ノアくんは想定以上のリアクションを見せたというのです。

ロンパースにおててとお顔を通したノアくん、伏せがちな瞳、何か言いたげなお口元、歩くまいとするかのような伏せの体勢…。

その悲しげで切ないノアくんの表情はまさに『世界の終わり』を感じさせるほどの哀愁を漂わせていたのだとか。

『君のためにロンパース買ったのに…！』飼い主さんも思わずそう言ってしまうほどのリアクションは、多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

飼い主さん曰く、翌朝の朝散歩は無事このロンパースを着て、るんるんで出かけられたのだそうで、ロンパースの購入、飼い主さんの気遣いは無駄にはならなかったようです！

この投稿には「ロンパース着た子が漏れ無くこの顔になるの見ている側は幸せである」「ほんと可愛い」「超絶かわいい」「かわいそ可愛い顔だ」「クセになる表情」などのコメントが寄せられています。

まるでアニメキャラクター…！？

ノアくんは、とっても表情豊かで心優しい男の子。時折、飼い主さんでさえ『なんて顔してるの…！』と驚かされるほど、まるでアニメキャラクターのような可愛い表情を見せてくれることもあるのだといいます。

先輩猫の「マリー」ちゃん、妹ボーダーコリー「ルナ」ちゃんと共に、飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすその日常は日々ラブラドールレトリバーやボーダーコリー、サイベリアンの魅力、たくさんの笑顔を届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Mary59Noah33」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。