4月期の連続ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）で主演中の北村匠海。俳優業が盛んであると同時に『DISH//』のボーカルとしても活躍を続ける北村だが、そんな彼と“横顔がそっくり”な男性タレントにファンの注目が集まっている。

【写真】北村匠海ファンも困惑した、“そっくりイケメン”俳優

「え？匠海じゃないの？」ファンも困惑

「最近、X（旧ツイッター）上で“北村くんが出演してる？”と話題になったのが、『JR東海【公式】』YouTubeチャンネルで3月から公開されている『JR東海「好きが彩る」篇 30秒』というCM動画。

この映像に、浜名湖へ向かう男性が登場するのですが、その横顔が北村さんに似ていることから“本人なのか？”と噂されたんです」（芸能ライター）

北村は過去、JR東日本のスキー旅行広告『JR東日本 JR SKISKI「そこに雪はあるか。」編』に出演したことがあるが……。

「話題になっているJR東海のCMに出演しているのは、北村さんではなく青山純也さん。現在29歳のタレントで、北村さんよりもひとつ年上。どちらも爽やかな好青年という印象ですが、CM動画のワンシーンにもあった青山さんの横顔が、北村さんにかなり似ていますね」（同・芸能ライター）

北村やDISH//のファンの間でも、JR東海のCMに登場するのは“別人”であると拡散されつつあるが、「JR東海のCMをYouTubeで観た。え？匠海じゃないの？」「まさかの別人だったとは びっくり！！」「匠海くんにしては幼いな？？って思ってた」「横顔がそっくりすぎる」「違うと分かったうえで見ても似てる」など、驚きの反応が多く寄せられている。

なお、こうした声は北村と青山の双方にも届いていた様子。

青山の公式インスタグラムの投稿に“北村がライブでCMの件に言及した”ことを報告するファンが現れ、青山も《より多くの方にCMをご覧いただけたと思うと、とても嬉しいです！ ご共有いただいたことを糧に、頑張りたいと思います》などと返信している。いつか北村と青山が共演する機会があれば、ファンもまた盛り上がりそうだ。