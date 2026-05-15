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意外と知らない「ストレスに強くなる7つの方法」たった数秒のハグで「ストレスが3分の1減る」効果とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【朗報】驚くほどストレスに強くなる7つの方法／毎日の消耗を抑え、心をラクにする秘訣がこれ！」と題した動画を公開した。カウンセラーであり作家のRyotaが、日々の生活で消耗しがちな心をラクにするため、ストレスに強くなる具体的な7つの実践法を解説している。



動画では、ストレスの性質や脳の仕組みを交えながら、日常に取り入れやすい習慣が順番に紹介されている。まず1つ目に「今日のストレスを今日解消する」ことの重要性を指摘した。Ryotaは、ストレスは放置すると持続して大きくなる性質があるため、「明日に持ち込ませない」仕組みづくりが大事だと語る。



2つ目は「他人の悪意を受け取らない」こと。あからさまな悪意に対しては「まともに考えちゃいけない」と述べ、脳の扁桃体を反応させないよう、距離を置くスルー力の必要性を説いた。3つ目には「自分から物事に取り組む」ことを挙げる。人は「コントロールできない変化がストレス」になるため、他人にやらされるのではなく自ら決断して取り組むことで、ストレス反応を抑えられると指摘した。



さらに、4つ目の「今に集中する時間を持つ」では、編み物などの生産的な趣味がマインドフルネスにつながると解説。5つ目の「運動習慣で脳を鍛える」では、運動によって脳内状況がリセットされ、ストレスホルモンが減少するスピードが早まると語る。6つ目として「ストレスを持続させない」ために、嫌なタスクを後回しにせず、早期解決することの重要性も説いた。



最後に7つ目の方法として「ハグの習慣を持つ」ことを紹介した。たった2、3秒抱きしめるだけで「ストレスが3分の1減る」という驚きの効果を明かしている。一人暮らしの場合は、大きいぬいぐるみや抱き枕を活用することでも同様の鎮静効果が得られるという。ストレスをため込まず、適切に受け流し、その日のうちに解消する術を身につけることが、心をラクにして生きるための大きなヒントとなりそうだ。