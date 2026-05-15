Steam版「LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶」、「龍が如く 維新！ 極」、「ソニックスーパースターズ」が価格改定！ お求めやすい新価格に
【セガ3タイトル Steam版価格改定】 5月15日 実施
【龍が如く 維新！ 極】
【ソニックスーパースターズ】
※価格改定はPC（Steam）版のみ対象です。
セガは、PC（Steam）用ソフト「LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶」、「龍が如く 維新！ 極」、「ソニックスーパースターズ」の3タイトルにおいて、本日5月15日より販売価格改定を実施した。
セガ3タイトル Steam版価格改定
5月15日 実施
「LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶」PC（Steam）版
変更前価格：5,980円 ⇒ 改定価格：4,990円
□「LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶」公式サイト
「龍が如く 維新！ 極」PC（Steam）版
【龍が如く 維新！ 極】
変更前価格：7,689円 ⇒ 改定価格：4,990円
【龍が如く 維新！ 極 デジタルデラックス】
変更前価格：8,789円 ⇒ 改定価格：5,990円
□「龍が如く 維新！ 極」公式サイト
「ソニックスーパースターズ」PC（Steam）版
【ソニックスーパースターズ】
変更前価格：6,589円 ⇒ 改定価格：4,990円
【ソニックスーパースターズ：デジタルデラックス】
変更前価格：7,689円 ⇒ 改定価格：5,990円
□「ソニックスーパースターズ」公式サイト
※価格改定はPC（Steam）版のみ対象です。
※ご購入の際には改定価格になっているかご確認ください。
(C)SEGA