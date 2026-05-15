【セガ3タイトル Steam版価格改定】 5月15日 実施

　セガは、PC（Steam）用ソフト「LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶」、「龍が如く 維新！ 極」、「ソニックスーパースターズ」の3タイトルにおいて、本日5月15日より販売価格改定を実施した。

セガ3タイトル Steam版価格改定

5月15日 実施

「LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶」PC（Steam）版

変更前価格：5,980円 ⇒ 改定価格：4,990円

□「LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶」公式サイト

「龍が如く 維新！ 極」PC（Steam）版

【龍が如く 維新！ 極】
変更前価格：7,689円 ⇒ 改定価格：4,990円
【龍が如く 維新！ 極 デジタルデラックス】
変更前価格：8,789円 ⇒ 改定価格：5,990円

□「龍が如く 維新！ 極」公式サイト

「ソニックスーパースターズ」PC（Steam）版

【ソニックスーパースターズ】
変更前価格：6,589円 ⇒ 改定価格：4,990円
【ソニックスーパースターズ：デジタルデラックス】
変更前価格：7,689円 ⇒ 改定価格：5,990円

□「ソニックスーパースターズ」公式サイト

※価格改定はPC（Steam）版のみ対象です。
※ご購入の際には改定価格になっているかご確認ください。

(C)SEGA