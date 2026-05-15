W杯本大会メンバー発表

日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。リーグ戦で左脚を負傷した三笘薫（ブライトン）は、メンバーから無念の落選。2大会連続のW杯出場を逃した。

会見は日本サッカー協会公式YouTube、NHKなどで生中継された。森保監督は「三笘が最後に怪我をして、メンバーに選べない状況になり、そこで一番最後に選手をどうするかを考えた」と語った。「大会期間中に復帰は難しいと報告を受けて、選出を断念した」と語った。

三笘は9日に行われたイングランド・プレミアリーグのウォルバーハンプトン戦で左太もも裏付近を負傷。ピッチ上で治療を受けたが足を引きずり交代する様子が確認され、コンディションが懸念されていた。

前回の22年カタール大会で初のW杯出場を果たし、スペインとのグループ最終戦（2-1）では田中碧の決勝点をアシスト。ゴールラインぎりぎりの位置から奇跡的に得点を導いたことから「三笘の1ミリ」として大きな話題を呼んだ。

世界ランク18位の日本代表は14日（日本時間15日）の1次リーグ初戦で同7位のオランダと激突。その後に同44位のチュニジア、同38位スウェーデンとも対戦する。

選出された26人は以下の通り。

▼ゴールキーパー

大迫敬介（広島）

鈴木彩艶（パルマ）

早川友基（鹿島）

▼フィールドプレーヤー

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（シント＝トロイデン）

板倉滉（アヤックス）

渡辺剛（フェイエノールト）

冨安健洋（アヤックス）

伊藤洋輝（バイエルン）

瀬古歩夢（ルアーブル）

菅原由勢（ブレーメン）

鈴木淳之介（コペンハーゲン）

遠藤航（リバプール）

伊東純也（ヘンク）

鎌田大地（クリスタル･パレス）

小川航基（NECナイメヘン）

前田大然（セルティック）

堂安律（フランクフルト）

上田綺世（フェイエノールト）

田中碧（リーズ）

中村敬斗（スタッド･ランス）

佐野海舟（マインツ）

久保建英（レアル・ソシエダ）

鈴木唯人（フライブルク）

塩貝健人（ヴォルフスブルク）

後藤啓介（シント＝トロイデン）



（THE ANSWER編集部）