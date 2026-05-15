三笘薫、無念のW杯メンバー落選 森保監督「大会中の復帰難しく断念」6日前に左太腿負傷…「三笘の1ミリ」から4年
W杯本大会メンバー発表
日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。リーグ戦で左脚を負傷した三笘薫（ブライトン）は、メンバーから無念の落選。2大会連続のW杯出場を逃した。
会見は日本サッカー協会公式YouTube、NHKなどで生中継された。森保監督は「三笘が最後に怪我をして、メンバーに選べない状況になり、そこで一番最後に選手をどうするかを考えた」と語った。「大会期間中に復帰は難しいと報告を受けて、選出を断念した」と語った。
三笘は9日に行われたイングランド・プレミアリーグのウォルバーハンプトン戦で左太もも裏付近を負傷。ピッチ上で治療を受けたが足を引きずり交代する様子が確認され、コンディションが懸念されていた。
前回の22年カタール大会で初のW杯出場を果たし、スペインとのグループ最終戦（2-1）では田中碧の決勝点をアシスト。ゴールラインぎりぎりの位置から奇跡的に得点を導いたことから「三笘の1ミリ」として大きな話題を呼んだ。
世界ランク18位の日本代表は14日（日本時間15日）の1次リーグ初戦で同7位のオランダと激突。その後に同44位のチュニジア、同38位スウェーデンとも対戦する。
選出された26人は以下の通り。
▼ゴールキーパー
大迫敬介（広島）
鈴木彩艶（パルマ）
早川友基（鹿島）
▼フィールドプレーヤー
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン）
板倉滉（アヤックス）
渡辺剛（フェイエノールト）
冨安健洋（アヤックス）
伊藤洋輝（バイエルン）
瀬古歩夢（ルアーブル）
菅原由勢（ブレーメン）
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
遠藤航（リバプール）
伊東純也（ヘンク）
鎌田大地（クリスタル･パレス）
小川航基（NECナイメヘン）
前田大然（セルティック）
堂安律（フランクフルト）
上田綺世（フェイエノールト）
田中碧（リーズ）
中村敬斗（スタッド･ランス）
佐野海舟（マインツ）
久保建英（レアル・ソシエダ）
鈴木唯人（フライブルク）
塩貝健人（ヴォルフスブルク）
後藤啓介（シント＝トロイデン）
（THE ANSWER編集部）