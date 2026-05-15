日本サッカー協会（JFA）は15日、東京都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。

昨日コーチ、スタッフとミーティングを開き、自身が思い描くメンバーを伝えたが、最終的には「今朝、私の中で最終的に決めてチームスタッフに伝えたのが午前11時頃」と発表会見の約3時間前だったと説明。「選べたのは26人で、多くの選手を選べなかったという気持ちの方が大きい。日本代表として世界で勝っていく選手はまだたくさんいるし、日本のために戦いたいという選手もたくさんいる中で選べなかったというところで、自分の中で申し訳ない大きな気持ちは正直にある」と悩んだことを明かし、「今のベストはこれ。日本が世界で勝つために最高の26人を選ばせたいただいた」と話した。

北中米W杯日本代表（☆が初出場組）

【GK】

☆早川 友基（鹿島＝27）

☆大迫 敬介（広島＝26）

☆鈴木 彩艶（パルマ＝23）

【DF】

長友 佑都（FC東京＝39）

谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）

☆渡辺 剛（フェイエノールト＝29）

板倉 滉（アヤックス＝29）

伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）

冨安 健洋（アヤックス＝27）

☆菅原 由勢（ブレーメン＝25）

☆瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）

☆鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）

【MF/FW】

伊東 純也（ゲンク＝33）

遠藤 航（リバプール＝33）

鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）

前田 大然（セルティック＝28）

☆小川 航基（NECナイメヘン＝28）

田中 碧（リーズ＝27）

上田 綺世（フェイエノールト＝27）

堂安 律（Eフランクフルト＝27）

☆佐野 海舟（マインツ＝25）

☆中村 敬斗（Sランス＝25）

☆鈴木 唯人（フライブルク＝24）

久保 建英（Rソシエダード＝24）

☆塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）

☆後藤 啓介（シントトロイデン＝20）

W杯本大会で日本は1次リーグF組に入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。

日本は5月下旬から国内合宿を開始し、同31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）を経て事前合宿地のモンテレイ（メキシコ）に入る。6月14日（日本時間15日）に1次リーグF組初戦でオランダに挑む。