まさかの本物って…？！「ちょっと高いなと思ったら納得」100均のミニチュアキーホルダー

ダイソーの『キーホルダー（ミニ水鉄砲）』は、見た目はかわいいミニチュアキーホルダーながら、実はしっかり遊べるアイテム。価格は￥330（税込）と少し高めですが、キャップ付きの給水構造や約3mの飛距離などギミックは本格的。キーホルダーとして持ち歩ける、遊び心あふれるユニークな商品です♪

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商品情報

商品名：キーホルダー（ミニ水鉄砲）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480887784

見た目はキーホルダーそのものなのに…しっかり遊べるギミック付き！

ダイソーのキーホルダー売り場で見つけた『キーホルダー（ミニ水鉄砲）』は、思わず二度見してしまうユニークなアイテム。

てっきりミニチュア雑貨かと思いきや、実はちゃんと水が飛ぶ本物の水鉄砲というギャップに驚かされました。

使い方は意外と本格的です。本体後部のキャップを外して水を入れる仕様で、キャップは紛失しにくいよう完全には外れない設計。細かい配慮がされているのも嬉しいポイントです。

発射方法は一般的なトリガー式ではなく、下部にあるオレンジ色のピストンを引いて戻すと水が出る仕組み。このアナログ感が逆にクセになります。

水量は控えめですが、飛距離はなんと約3mと想像以上。水鉄砲の小ささと性能のギャップに驚かされます。

￥330（税込）は高いかな…と思ったけれど、納得のクオリティ！ダイソーの『キーホルダー（ミニ水鉄砲）』

対象年齢は6歳以上。使用後はしっかり水気を切って乾燥させる必要があるなど、ミニサイズながら扱いは本格的です。

キーホルダーとしてバッグに付けられる可愛さと、実際に遊べる実用性を兼ね備えているアイテム。ダイソーで見つけたらぜひ手に取ってみてほしいアイテムです。

今回はダイソーの『キーホルダー（ミニ水鉄砲）』をご紹介しました。

見た目はかわいいキーホルダーなのに、実際はしっかり水鉄砲。このギャップこそが最大の面白さで、思わず誰かに見せたくなるアイテムです。

夏のちょっとした遊び心として持ち歩きたくなる、ダイソーらしい意外性のある一品。気になった方は、ダイソーのキーホルダー売り場をチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。