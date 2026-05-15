mekPark「Unit B（pre-Debut）」、5月22日20時より初配信！新タレント3名の姿がいよいよ明らかに
5月22日20時 初配信【【初配信】私たちの青春に伴走してください！ #UNIT_B初配信 #mekPark】
カバーは5月15日、新プロジェクト「mekPark」において、「Unit B（pre-Debut）」の初配信を5月22日20時より開始することを告知した。
「mekPark」は、練習生とディレクターが1つのユニットとして活動し、共にプロデビューを目指す育成プロジェクト。第1弾ユニットは「ACHRORA」と「Unit B（pre-Debut）」の2組となっており、「United by music.（音楽でひとつに。）」をキャッチコピーとするUnit Bが先行して動き出すことになった模様だ。
⋆.˚✧ #UNIT_B 初配信のおしらせ ✧⋆.˚ #mekPark ユニット第1弾 @Unit_B_official の初配信は5/22(金)20時から❕✨- mekPark (@mekParkOfficial) May 15, 2026
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#UNIT_B初配信
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