5月22日20時 初配信

カバーは5月15日、新プロジェクト「mekPark」において、「Unit B（pre-Debut）」の初配信を5月22日20時より開始することを告知した。

「mekPark」は、練習生とディレクターが1つのユニットとして活動し、共にプロデビューを目指す育成プロジェクト。第1弾ユニットは「ACHRORA」と「Unit B（pre-Debut）」の2組となっており、「United by music.（音楽でひとつに。）」をキャッチコピーとするUnit Bが先行して動き出すことになった模様だ。

【【初配信】私たちの青春に伴走してください！ #UNIT_B初配信 #mekPark】

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